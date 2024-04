Tre studenti della Leopardi alle finali nazionali dei giochi matematici di Palermo e Milano

Uno tenterà di vincere ai Giochi del Mediterraneo, altri due alle Olimpiadi internazionali

MESSINA – Tre alunni dell’istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” si sono qualificati alle finali nazionali dei Giochi matematici del Mediterraneo e delle Olimpiadi di matematica della Bocconi. Nel primo caso, si tratta di Giuseppe Capillo, che il 16 maggio proverà a strappare la vittoria a Palermo. Mentre nel secondo si tratta di Andrea De Leo e Nathan Gemelli, che andranno alla finale nazionale delle Olimpiadi di matematica della Bocconi il 26 maggio a Milano.

I finalisti

L’istituto ha partecipato ai concorsi nell’ambito dell’istruzione orientata alle discipline Stem (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). A qualificarsi per la finale d’area di Messina sono stati in 25, secondo quanto spiegato dalla scuola. E in particolare è spiccato il piccolo Giuseppe Capillo, della 5C della scuola primaria, sempre al primo posto in ogni fase. Nella finale d’area, podio per Gemelli, alunno di prima media, e quarto posto per De Leo, studente di terza.

Questi ultimi hanno ottenuto il pass per Milano nell’altro dei due concorsi, mentre quindici sono stati i qualificati alla semifinale. Per l’occasione, la dirigente scolastica Ersilia Caputo ha indetto una cerimonia nell’aula magna dell’istituto per ringraziare tutti gli alunni partecipanti, i genitori e i docenti, congratulandosi con le famiglie dei tre studenti finalisti. Alla cerimonia era presente anche il consigliere della seconda municipalità Giovanni Danzi.