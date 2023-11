Treni storici in Sicilia, tre itinerari con partenze da Messina - Tempostretto

I convogli d'epoca partiranno dalla città dello Stretto il 26 novembre, il 2 e il 3 dicembre

Prosegue il programma dei Treni Storici in Sicilia promosso dall’assessorato al Turismo della Regione Siciliana insieme alla Fondazione FS Italiane. Ad oggi, a bordo dei convogli d’epoca che hanno percorso alcune tra le più suggestive tratte della regione, hanno viaggiato complessivamente 6.196 passeggeri. Il calendario prevede ancora numerosi itinerari che accompagneranno i visitatori alla scoperta delle bellezze storiche, architettoniche e dei sapori unici della Sicilia più autentica.

Ecco nel dettaglio le prossime circolazioni previste:

Il Treno dei Templi: da Palermo a Porto Empedocle nelle giornate di domenica 5 e domenica 12 novembre;

Il Treno della Ceramica: da Siracusa a Caltagirone domenica 19 novembre;

Il Treno dei Normanni: da Messina a Cefalù domenica 26 novembre;

Il Treno del Pistacchio: da Messina a Giarre sabato 2 dicembre;

Il Treno di Ortigia: da Messina a Siracusa domenica 3 dicembre;

Il Treno del cioccolato: da Siracusa a Modica nelle giornate di sabato 9 e domenica10 dicembre; da Caltanissetta a Modica domenica 10 dicembre;

Il costo dei biglietti, in via promozionale per il solo 2023, è di 2 euro per tratta per tutti gli appuntamenti in calendario. I titoli di viaggio sono acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia e direttamente a bordo treno fino ad esaurimento dei posti disponibili. È possibile anche includere il trasporto di bici nei treni storici composti da apposito bagagliaio attrezzato.