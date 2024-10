Treno in ritardo, l’aliscafo non aspetta e lunghe attese. Solita storia sullo Stretto di Messina

Il Freccia 8419 dell'8 ottobre è arrivato a Villa con 40 minuti di ritardo, 19 minuti dopo la partenza dell'aliscafo. Che non ha aspettato

Il Frecciarossa 8419 parte da Venezia alle 12.26 e dovrebbe arrivare a Villa San Giovanni alle 21.24. Ieri, 8 ottobre 2024, a Roma Termini aveva accumulato 11 minuti di ritardo, diventati 15 a Salerno, 30 a Paola, 34 a Lamezia, 39 a Vibo Valentia, 41 a Rosarno e, alla fine, 40 minuti a Villa San Giovanni, alle 22.04.

L’aliscafo con “Corsa proposta per connessione con Treno” era in programma alle 21.45. Sarebbe dovuto partire alle 22.10, cioè 25 minuti dopo l’orario previsto, per accogliere i passeggeri in discesa dal treno. Non è successo e così i passeggeri hanno dovuto attendere ben un’ora, la corsa successiva è alle 23.05, a Villa San Giovanni, oppure recarsi a piedi agli imbarchi privati per la corsa delle 22.40.

Sul sito di Blujet si legge che “Le indicazioni di collegamento treni su riportate (numero treno in partenza / arrivo a Villa San Giovanni) sono riferite a connessioni ordinarie. Verificare direttamente sui siti ufficiali dei vettori ferroviari (Trenitalia-Italo) eventuali variazioni/cancellazioni/integrazioni di corse treno e dei relativi orari di partenza / arrivi da e per Villa San Giovanni”.

Risultato? Una volta arrivati a Villa San Giovanni, oltre al ritardo del treno, spesso i messinesi devono attendere altro lungo tempo prima di arrivare a casa. Una situazione che, nel 2024, non si riesce ancora a risolvere.