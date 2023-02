Trinacria Race. Aperte le iscrizioni, nel 2024 sarà campionato italiano - Tempostretto

In programma il 30 aprile il percorso di 67 km, tra i comuni jonici, assegnerà il campionato siciliano

LETOJANNI – Le iscrizioni per la Trinacria Race Mtb Marathon stanno già procedendo a buon ritmo. La gara dell’ultima domenica del mese di aprile sarà anche la prova generale dei Tricolori, che sono stati assegnati alla competizione per l’anno 2024, e quindi di qualcuno, anche tra i big nazionali, vorrà fare una capatina in Sicilia per visionare il tracciato. La corsa del 30 aprile avrà anche il valore di Campionato Regionale assoluto della specialità. Una ragione in più per essere presenti all’evento che lo Special Bikers Team organizza da sempre in coabitazione con l’Asd Leto Free Bike.

Già diversi partecipanti hanno confermato la loro presenza, la quota di iscrizione è di 40 euro fino al 28 febbraio, a cui vanno aggiunti 3 euro di affitto del trasponder per le classifiche. Successivamente il costo è destinato a salire. Per le società più numerose è prevista un’agevolazione: ogni 10 atleti con iscrizione cumulativa ci sarà una quota gratuita. Per informazioni contattare la Asd Special Bikers Team, oppure visitare il sito TrinacriaRace.

Trinacria Race assegnerà il titolo italiano nel 2024

L’ufficialità dell’attribuzione del Campionato Italiano alla Trinacria Race Mtb Marathon per il 2024 è solo l’ultima perla per la manifestazione siciliana. A Letojanni già si prepara il weekend tricolore, sarà una grande festa che porterà nella città messinese tutti i grandi nomi della mountain bike nazionale. Ma intanto c’è da preparare l’appuntamento del prossimo 30 aprile e non si tratta di un appuntamento comune.

Il percorso

Oltre all’assegnazione delle maglie di campione regionale, la gara del 30 aprile sarà valida per i circuiti Coppa Sicilia, Mediterranea Mtb Challenge e Trofeo dei Parchi Naturali, che racchiude tutte le principali classiche del Sud Italia. Partenza e arrivo sull’affascinante lungomare di Letojanni.

Tre saranno le opzioni di scelta per gli iscritti: innanzitutto il classico percorso Marathon di 67 km per 2.280 metri di dislivello, dimostratosi molto selettivo nel suo disegno attraverso i comuni di Gallodoro, Mongiuffi-Melia, Roccafiorita, Forza d’Agrò Limina, Antillo e Sant’Alessio prima di far ritorno a Letojanni. Poi il tracciato Granfondo di 44 km per 1.480 metri e infine la pedalata ecologica di 25 km intitolata “Memorial Piero Leone”.

