Tris di ori per Danilo Faso della Top Spin Messina ai campionati italiani - Tempostretto

Tra gli Under 13 domina Danilo Faso, il pongista della Top Spin Messina si aggiudica il titolo individuale senza perdere set e anche l'oro nel doppio maschile e doppio misto

TERNI – La Federazione Italiana Tennistavolo ha definito Danilo Faso “dominatore”. Il giovanissimo talento tesserato con la Top Spin Messina in pochi giorni al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” infatti è stato capace di ottenere il titolo di campione italiano in singolare, doppio e doppio misto.

Ovviamente facciamo riferimento alla categoria Under13, dove già giorni fa Danilo Faso, in coppia con Martina Caronna, aveva ottenuto il titolo nel doppio misto presentandosi da testa di serie numero uno. Stesso piazzamento replicato poi nel doppio maschile, sempre riservato sempre agli Under 13, Danilo Faso con Riccardo Dipietro (tesserato per la Polisportiva Eos Enna) festeggiavano il titolo, i due siciliani si riscattavano dell’argento della scorsa stagione quando furono sconfitti in finale.

A coronare una settimana fantastica per il piccolo pongista della Top Spin Messina arrivava il titolo sicuramente più importante quello in singolare, questo veniva conquistato leggermente contro pronostico: Faso infatti ha sfidato da numero due la testa di serie numero uno Francesco Trevisan. Il triestino ha ceduto nettamente per tre set a zero al siciliano, un risultato però che Faso nel torneo individuale ha riservato a tutti i suoi avversari andando a vincere l’oro, il terzo titolo di questa sua trionfale rassegna tricolore, senza cedere alcun set.

Immagine in evidenza dal sito della Fitet