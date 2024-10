Trocadero, ripulito il locale abbandonato davanti al mare. Ma c’è un contenzioso in corso

E’ pieno di rifiuti, uno spettacolo indecoroso accanto alla nuova pista ciclabile

Un locale abbandonato da anni e pieno di rifiuti, davanti al mare, in zona Trocadero. La denuncia è del consigliere Giandomenico La Fauci e risale allo scorso febbraio, in concomitanza con l’inaugurazione della vicina pista ciclabile.

Il sindaco Federico Basile ci aveva detto di aver avviato una verifica, insieme alla Patrimonio Messina, sulla proprietà dell’immobile per valutare il da farsi. Nel frattempo “è stato bonificato a spese del Comune, anche se non ci competeva è prevalsa l’esigenza di bonifica sanitaria. In atto c’è un contenzioso fra Demanio ed ex concessionario” – dice l’assessore Francesco Caminiti.

Dialogo col Demanio

Ma quale ne sarà il destino? “E’ di proprietà del Demanio – dice il presidente della Patrimonio Messina, Maurizio Cacace – ma c’è un diritto superficiario del vecchio concessionario, anche se non c’è stato rinnovo. Bisognerebbe rintracciare il proprietario e intervenire col Demanio, per ottenere noi la concessione. Abbiamo incaricato un tecnico che sta verificando la documentazione, per valutare di inserirci nel contenzioso. Se la concessione è decaduta, gli oneri di manutenzione spettano al Demanio”.

Se si riuscisse ad affidarlo in concessione potrebbe rivivere, viceversa tanto vale demolirlo e liberare uno spiazzo vicino al mare.