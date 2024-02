Messina. “Al Trocadero un locale abbandonato e pieno di rifiuti davanti al mare” FOTO

Il consigliere Giandomenico La Fauci chiama in causa la giunta Basile per chiarire la proprietà e far partire la bonifica

Un locale abbandonato come altri, con la particolarità di trovarsi di fronte al mare vicinissimo alla nuova pista ciclabile. Il mare non si vede ma si vedono le mura e i rifiuti che ci sono all’interno. Non solo un problema di decoro, diversi cittadini si dicono preoccupati anche per la scarsa salubrità.

Preoccupazione raccolta dal consigliere Giandomenico La Fauci, che ha presentato un’interrogazione al sindaco Federico Basile.

“Da tempo queste aree sono state trascurate, con gravi conseguenze per l’ambiente e la sicurezza dei cittadini – scrive, chiedendo “che l’amministrazione si impegni attivamente nella bonifica e nella valorizzazione di queste aree, per trasformarle in spazi fruibili e sicuri per tutti”.

La proprietà

Ma di chi è la proprietà? “Non è chiaro se i luoghi indicati (come un ex esercizio di ristorazione) siano di privati. Se così fosse, infatti, bisognerebbe interpellare i soggetti per comprendere i motivi di questo stato di abbandono che rende l’area a rischio sanitario. Inoltre, sarebbe ideale una pianificazione immediata per la gestione e le iniziative future per il rilancio”.

La Fauci chiede risposte e azioni concrete “per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e culturale in un’area a forte richiamo turistico durante la stagione estiva, affinché si possano vedere risultati tangibili nel più breve tempo possibile».