Trofeo Castelli Peloritani 2025. Tutto pronto per la competizione

MESSINA – Messina si prepara ad accogliere il Trofeo dei Castelli Peloritani 2025, atteso appuntamento per gli appassionati di Regolarità Classica per Autostoriche e Regolarità Turistica, in programma il 21 e 22 giugno. La competizione, organizzata da Top Competition con il supporto dell’Automobile Club Messina e delle istituzioni locali, si distingue per la sua validità nazionale e siciliana, confermandosi come una gara cruciale prima della pausa estiva.

I partecipanti percorreranno un itinerario mozzafiato tra i borghi dei Monti Peloritani, con spettacolari vedute sullo Stretto di Messina. Il coefficiente di 1.25 attribuito alla manifestazione nel Campionato Siciliano rende questa gara particolarmente strategica per la classifica. Partenza e quartier generale saranno in Piazza Salvatore Pugliatti, da cui si snoderà l’itinerario che attraverserà i borghi del tirreno e dello jonio.

A livello nazionale, il Trofeo rappresenta la quarta prova del Trofeo Nazionale Regolarità e la seconda tappa del Campionato Siciliano, preceduto dalle Valli Bresciane e seguito dal Monte Baldo. In Sicilia, invece, si colloca subito dopo la prestigiosa Targa Florio Regularity Rally, anticipando il Raid dell’Etna e altre sfide autunnali.