Trofeo Città di Messina, assessore Finocchiaro: "Attenti e sensibili sotto il profilo sportivo" - Tempostretto

Il presidente della Podistica Messina Santi Giacobbe si attende 400 iscritti: "Al momento sono 388 ma le iscrizioni sono ancora aperte"

MESSINA – Partenza da via Garibaldi e dopo quattro giri traguardo di fronte al Comune per il “2° Trofeo Città di Messina”. Start alle ore 10 per la gara di 10 km livello “Bronze”, inserita nel Grand Prix Sicilia di corsa 2023, premiazioni intorno alle ore 12. Stamane a Palazzo Zanca, nella Sala Ovale, la presentazione della manifestazione, di seguito le dichiarazione di istituzioni e organizzatori presenti. La gara prevede la premiazione per il primo uomo e la prima donna al traguardo. Per i primi tre atleti classificati, maschi e femmine, per le categorie: Allievi, unica Juniores-Promesse, unica Senior-Master.

“Percorso di 10 km, si parte dal Cavallino, facciamo il giro al Boccetta e l’arrivo è a Piazza Municipio, un circuito da ripetere quattro volte – ha detto in apertura il presidente della Podistica Messina, Santi Giacobbe – Al momento con le iscrizioni ancora aperte abbiamo 388 iscritti, credo sia un buon numero. Non ce li aspettavamo anche perché a Palermo si corre in concomitanza un’altra gara e quindi siamo contenti e speriamo in una buona giornata. All’interno del nostro pacco gara inoltre molti prodotti del territorio per promuoverlo”.

“Il Grand Prix prevede una tappa a Messina, inclusiva visto il livello Bronze, – dichiara l’assessore alle politiche sportive Massimo Finocchiaro – e come amministrazione, sensibile a manifestazioni di questa natura, accogliamo con favore l’iniziativa. Siamo particolarmente attenti e sensibili sotto il profilo sportivo, perché la città ne beneficia. Salute e sport sono le cose più importanti e ben vengano queste manifestazioni”.

“Questa è la seconda edizione – commenta il vice presidente Podistica Messina, Aldo Liparoti – del Trofeo Città di Messina. Lo scorso anno era stato un trofeo di rinascita, quest’anno si consolida ed è un trofeo che speriamo possa diventare una pietra miliare per l’atletica cittadina. Grazie soprattutto all’amministrazione comunale e la Fidal locale rappresentata da Nunzio Scolaro. La nostra manifestazione è classificata “Bronze” non significa essere più scarsi, ma cambia solo il tempo di iscrizione minimo che noi vogliamo mantenere più alto in modo da coinvolgere più atleti possibili, anche i Master”.

“L’associazionismo sportivo dimostra di essere vivo – le parole dell’esperto allo Sport del Comune di Messina Francesco Giorgio – e presente con eventi che esportano fuori la nostra città mostrandone le bellezze. Tutte le gare che riusciamo a organizzare in città possono portare disagi, ma anche vantaggi e benefici”.

“Diciamo che nel nostro mandato siamo sempre stati vicini agli organizzatori – dichiara Nunzio Scolaro, presidente Fidal Messina – questo trofeo è una seconda edizione ma Messina ha una tradizione parecchio lunga, avere una gara nazionale non è alla portata di tutti. Riuscire ad arrivare ad un secondo livello “Silver” permetterebbe di avere atleti di livello più alto, la sensibilità dell’amministrazione è notevole. La nostra gara fa conoscere il nostro circuito cittadino, un percorso veloce da cui ci aspettiamo risultati importanti, omologato dalla Fidal e la misurazione vale per cinque anni”.

Articoli correlati