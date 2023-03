Trofeo Città di Messina. Cresce l'attesa, iscrizioni in scadenza per la gara di domenica - Tempostretto

La manifestazione, che prevede un percorso totale di 10 km, sarà valida come terza prova regionale del Grand Prix Sicilia di Corsa 2023. Venerdì mattina la presentazione in Comune

MESSINA – Fervono i preparativi in vista del “Trofeo Città di Messina”, in programma domenica 19 marzo nella città dello Stretto. La manifestazione nazionale “livello bronze”, indetta dalla Fidal e organizzata dalla Podistica Messina con la collaborazione del Comune di Messina, sarà valida come terza prova del “28° Grand Prix Sicilia di Corsa 2023”. L’evento sportivo verrà presentato ufficialmente venerdì 17 (ore 10.30) nella Sala Ovale di Palazzo Zanca.

Le iscrizioni scadranno martedì 14 marzo a mezzanotte, anche se vi sarà la possibilità di inoltrarle fino a venerdì con un costo aggiuntivo di 2 euro. I primi 400 avranno garantita, inoltre, la maglia tecnica della Diadora. “Sapremo nelle prossime ore il numero preciso degli iscritti – dichiara Santi Giacobbe, presidente della Podistica Messina –. Attendiamo centinaia di runner, che giungeranno a Messina da ogni parte della Sicilia e da altre regioni. Sarà uno spettacolo vederli correre lungo le due strade parallele di via Garibaldi. I particolari dell’evento sportivo verranno svelati durante la conferenza stampa”.

Partecipanti, percorso e programma

Gli atleti, che proveranno numerosi da tutte le province dell’Isola e da oltre lo Stretto, si confronteranno lungo un circuito cittadino interamente chiuso al traffico, certificato e omologato dai giudici Fidal, da ripetere quattro volte, più un semianello iniziale, per un totale di 10 km. Il collaudato percorso si snoda sulla Via G. Garibaldi tra la via Tommaso Cannizzaro e il Viale Boccetta, con partenza presso Via G. Garibaldi 114 (Il “Cavallino Caffè”) e arrivo presso Piazza Unione Europea (Piazza Municipio).

Alle ore 8:30 è prevista la riunione di giuria e concorrenti, alle ore 10 lo “start”. Verranno predisposte due griglie alla partenza, nelle quali i partecipanti avranno accesso in base ai tempi di accredito ottenuti nella stagione 2022 o in quella in corso (nella prima griglia 39’00” per gli uomini, 43’30’’ per le donne), in modo da agevolare il corretto svolgimento della procedura, evitando la formazione di scomodi “tappi”.

