Troppi cani scomparsi, allarme tra Capo d'Orlando e Naso. L'appello: "Chi sa parli" - Tempostretto

Sei cani di razza spariti nel giro di un paio di mesi e volatilizzati senza alcun avvistamento. Per l'Enpa qualcosa non va

CAPO D’ORLANDO – Sei cani di razza spariti nel giro di poche settimane in uno stretto territorio, quello tra Capo d’Orlando e Naso, dove non sono mai state segnalate criticità per gli animali. Cani volatilizzatisi: malgrado il tam tam sui social, gli appelli e le ricerche, di questi amici a quattro zampe non è stato segnalato neppure un avvistamento. Le associazioni animaliste ora sospettano che dietro ci sia qualche fenomeno che va fermato subito, e lanciano non uno ma due appelli. “Se qualcuno sa qualcosa lo dica, anche in forma anonima” e “Fate attenzione ai vostri pet se siete in zona”.

Gli strazianti appelli dei padroni per i pet

La prima sparizione risale a circa tre mesi fa: Lea, un bretone setter, è sparita a Ponte Naso e non è più stata ritrovata. L’ultima della lista è Sally, un labrador sparito, a Piana di Capo d’Orlando, da casa, col cancello chiuso. In mezzo Devil, il pitbull per il quale i genitori umani hanno offerto una lauta ricompensa in denaro e che in tanti hanno cercato, in mezzo ai boschi di Scafa, anche con l’ausilio di droni. Di sei cani scomparsi tutti nella stessa area, soltanto un bulldog inglese è stato ritrovato, dopo quasi un mese. Per tutti non è mai stato segnalato alcun avvistamento.

Animalisti preoccupati

“Non è mai stata una zona critica per noi quella – spiega Alessandra Parrinelli, responsabile Enpa Messina – non sono mai stati segnalati rapimenti per chi sa quale finalità, non ci risultano cinghiali, non ci sono state segnalate altre anomalie di alcun tipo. E le campagne social hanno sempre funzionato, in massima parte, per riportare a casa animali scomparsi. Fanno pensare però queste coincidenze e questo elevato numero di scomparse senza uno straccio di avvistamento come nel caso di Devil, che cerchiamo in maniera disperata da settimane ormai, sembra sparito nel nulla”

L’appello di Enpa

“Forse sta succedendo qualcosa a cui varrebbe la pena di prestare attenzione. Chiedo perciò a chi sa di darci indicazioni, anche in forma anonima, alla mail messina@enpa.org. E ai padroni dico di fare attenzione ancor di più ai propri animali, a questo punto”.

A lanciare l’allarme è stata Viviana Bontempo, attiva animalista: “In 2/3 mesi nella zona di Capo d’Orlando/Naso sono scomparsi ben 6 cani. Mi chiedo come sia possibile non avere nemmeno un avvistamento di un cane in zone piuttosto abitate e frequentate.”