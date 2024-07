Troppo vento, Jaan Roos rinvia la prova generale sopra lo Stretto

Lo slackliner estone ha dovuto rimandare in attesa di tentare l'impresa tra Sicilia e Calabria

MESSINA – Doveva fare le prove generali ma il vento lo ha bloccato. Jan Roose si prepara ma una serie di complicazioni lo hanno momentaneamente bloccato, in primis il vento. Per l’impresa dello Stretto, stamattina lo sportivo doveva percorrere circa 250 metri sulla slackline a partire dal pilone di Santa Trada, sulla costa calabra, per circa due ore. Lo slackliner estone, tre volte campione del mondo in questa specialità, tenterà infatti in questi giorni un’impresa sostenuta da Red Bull: attraversare lo Stretto di Messina camminando su una fettuccia larga appena 1,9 cm, sospesa a una vertiginosa altezza di oltre 200 metri sul livello del mare.

Il tempo stimato per realizzare quest’impresa è di circa 3 ore, durante le quali Jaan affronterà un dislivello di circa 130 metri fra l’altezza di partenza e quella che troverà nella parte centrale, nei pressi più o meno di “Scilla e Cariddi”.

Jaan Roose, foto di Gabriele Seghizzi per Red Bull

