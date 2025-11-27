Truffe Stop, si chiude la campagna a Messina: “Danni non solo economici, si sottrae la dignità”

Oltre 1.300 persone hanno raccontato le loro storie. Ma bisogna continuare a lavorare: "Il nostro impegno non è finito"

MESSINA – Per settimane, tra incontri, pensiline alle fermate dei mezzi pubblici e perfino autobus brandizzati, la campagna Truffe Stop ha “invaso” Messina. Un’invasione utile, perché nel 2025 sono tanti i mezzi utilizzati, soprattutto digitali, dai truffatori per ingannare i cittadini. Ad avere la peggio sono spesso i più anziani, ma l’attenzione va tenuta alta a ogni età. Alla conferenza stampa finale sono stati presenti l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, la dottoressa Maria Rita Giordano, la presidente Carla Grillo per Atm, il maggiore dei Carabinieri Federico Mucciacciaro e Letizia Bucalo Vita insieme a Gisella Cicciò testimonial.

Calafiore: “Truffe Stop attività importante”

Calafiore ha affermato di essere “molto soddisfatti di questa attività territoriale portata avanti grazie all’arma dei carabinieri. È stato importante per tutti perché queste esperienze ci permettono di avviare anche altri percorsi. Abbiamo collaborato con le varie Municipalità ed è stato un bel lavoro di rete fatto anche con gli assessori Minutoli e Carreri oltre che con Messina Social City e Atm. Un grazie va a tutto il team e alla nostra testimonial Gisella Cicciò”.

Mucciacciaro: “Truffe sottraggono la dignità”

Il maggiore Mucciacciaro ha aggiunto: “Le truffe in danno di vittime vulnerabilità non sono dannoso solo per l’aspetto economico ma anche per la sottrazione della dignità. Si sottrae fiducia nel prossimo e nelle sue capacità. Dobbiamo continuare con queste iniziative per aggiornare la popolazione sulle modalità usate da questi truffatori, che sono spesso efficaci”.

Grillo: “Vogliamo veicolare sui bus questo messaggio”

Carla Grillo ha poi ricordato come il video della campagna sia stato “diffuso sui mezzi, mentre le locandine sono state sistemate nelle pensiline e c’è anche un bus che continua a girare” con la locandina sulla fiancata. “È stato importante – ha concluso – veicolare questi messaggi. Molti dei nostri autisti sono molto sensibili a queste dinamiche e sono molto attenti nei confronti dell’utenza. Campagne di sensibilizzazione di questo tipo ci permette di formare anche i nostri operatori”. La campagna, ha spiegato Gisella Cicciò, “si chiude formalmente ma continueremo tutti a lavorare per la sicurezza dei cittadini”.

Truffe Stop: i numeri

Nel bilancio finale, gioca un ruolo fondamentale l’analisi dei numeri. Oltre 1.300 le persone che hanno attivamente portato le proprie testimonianze. Inoltre in un mese e mezzo di attività, tra il 3 ottobre e il 25 novembre 2025, su Instagram sono stati pubblicati 26 post, 9 reel e 19 stories, che hanno fatto registrare quasi 71mila visualizzazioni. La copertura dei contenuti è stata di oltre 30mila persone. Ancora meglio ha risposto la community di Facebook, su cui sono state registrate 191mila visualizzazioni, con una copertura totale di 70.721 persone. Oltre tremila visite e 3.115 interazioni sui 29 post e 8 reel pubblicati, con oltre 650 followers.

La community ha favorito la creazione di uno spazio di condivisione di esperienze, consigli e buone pratiche, premiata da numerosissimi commenti. Gli anziani, le persone fragili e i loro familiari hanno potuto percepire che dietro la campagna c’erano persone reali, pronte ad ascoltare e a offrire supporto.