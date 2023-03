Tumore al seno, l'importanza della prevenzione per sconfiggere i "Big killer della donna" - Tempostretto

Incontri con esperti, organizzati dall'Amministrazione comunale di S. Teresa di Riva molto partecipati dai cittadini

S. TERESA DI RIVA – “I Big killer della donna, il tumore al seno”. La prevenzione è fondamentale per scongiurare gravi conseguenze, anche fatali. Ed è su questo che ha deciso di puntare, con incontri mirati, l’assessorato alla Sanità al Comune di S. Teresa di Riva, guidato dal dottore Gianmarco Lombardo, supportato, per quanto riguarda l’Amministrazione pubblica, dalla consigliera Venessa Triolo. In prima linea diverse associazioni con in testa la Fidapa, sezione di S. Teresa-Val d’Agrò e il Rotary club Taormina. I cittadini hanno gremito la sala all’inverosimile. “Santa Teresa – spiega l’assessore Lombardo – è oggi baricentrica e fulcro di una vivace attività culturale , che tramite la sinergia tra istituzioni, medici ed associazioni, funge da veicolo di informazioni su come prevenire un male che purtroppo sta diventando sempre più frequente nelle fasce di età più giovani. Credo sia un dovere morale – prosegue – fare rete per intraprendere un percorso che includa tutti, dalle fasce più deboli ai giovani ai meno giovani. Oggi Santa Teresa può dirsi paese in tal senso virtuoso. Tengo a ringraziare quanti dietro le quinte hanno collaborato alla riuscita di questa giornata speciale e ringrazio soprattutto la dottoressa Barbara Valenti, responsabile senologia di un importante Centro di diagnostica . Medico eccellente e persona dalle rare doti umane. Insieme a lei ha relazionato la dottoressa Roberta Briguglio, oncologa. Un grazie va anche ai colleghi medici, all’Asp con la quale ci saranno momenti importanti e di collaborazione e consiglieri soprattutto alla consigliera Vanessa Triolo che mi ha supportato e sopportato in questo lungo mese di preparazione. Grazie alla sensibilità delle associazioni e delle autorità”. Gli appuntamenti proseguiranno, con la speranza di una sempre maggiore consapevolezza che in molti casi la prevenzione è l’unica strada percorribile per scongiurare conseguenze serie e, purtroppo, anche fatali in taluni casi.