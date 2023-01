Tumori, i big killer dell'uomo: esperti a confronto su prevenzione ed educazione al rischio - Tempostretto

S. Teresa, l'assessore alla Salute Lombardo: "Puntiamo a fare nella nostra cittadina convegni di alto livello e di interesse collettivo. La stella polare da seguire sarà la prevenzione oncologica"

Carmelo Caspanello

“I big killer dell’uomo. Facciamo prevenzione”. In Italia nel 1922 si sono registrati 390mila e 700 nuovi casi di tumore. Negli uomini, in ordine decrescente di incidenza, i tumori più frequenti sono quelli della prostata (40mila e 500), polmone (29.300) colon-retto (26mila). Cosa fare? Si è cercato di dare risposte concrete nel corso di un convegno, fortemente voluto dall’assessore alla Salute di S. Teresa di Riva, Gianmarco Lombardo. Le risposte sono fondamentalmente due: puntare sulla prevenzione ed educazione ed essere consapevoli del rischio: una possibilità in più per sopravvivere.

Al simposio, che ha avuto luogo nel Palazzo della Cultura, sono intervenuti il professore Vincenzo Panebianco, direttore del Dipartimento oncologico e primario di Chirurgia generale ed oncologica dell’ospedale S. Vincenzo di Taormina (il quale si è soffermato sul tumore al polmone), il dott. Francesco Fiumara, responsabile di un Centro di diagnostica per immagini (tumore alla prostata) e il dott. Tonino Borruto (servizio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva in una clinica di Messina), il quale ha parlato del tumore al colon retto. I lavori sono stati introdotti dalla consigliera comunale Vanessa Triolo e moderati dall’assessore Gianmarco Lombardo, medico di professione, il quale ha portato i saluti del sindaco, Danilo Lo Giudice, impossibilitato ad intervenire.

Numerosi i presenti: cittadini ed associazioni: Avis , Croce Rossa e, tra gli altri, la dirigente dell’Istituto comprensivo di S. Teresa, Enza Interdonato, la presidente del Consiglio Mimma Sturiale, la vice Mariella Di Bella, l’assessore Domenico Trimarchi e il consigliere Dario Miano. . “E’ stata posta la prima pietra – ha spiegato al termine dei lavori il dottore Gianmarco Lombardo – per fare di Santa Teresa di Riva un polo attrattivo con convegni di alto livello e di interesse collettivo. La stella polare da seguire sarà la prevenzione oncologica, ma non solo…”.