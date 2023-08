Turismo, l'allarme della Filcams: "Nel taorminese cancellato il 40% delle prenotazioni" VIDEO - Tempostretto

La segretaria generale Giselda Campolo: "Forte difficoltà dopo emergenza incendi e chiusura aeroporto di Catania"

MESSINA – La campagna dell Filcams-Cgil “Mettiamo il turismo sottosopra” questa mattina ha fatto tappa a Messina (nel pomeriggio sarà a Milazzo e Brolo). Il sindacato torna con il camper dei diritti per chiedere diritti e tutele. Informazione, tutela e sensibilizzazione sono le parole chiave anche di questa stagione per le lavoratrici e i lavoratori del comparto turistico.

“La stagione turistica – spiega la segretaria generale Giselda Campolo – era iniziata con i migliori auspici, salvo poi trovarci con l’emergenza incendi e la chiusura dell’aeroporto di Catania. Ad oggi il 40% delle prenotazioni sul taorminese sono state cancellate, ci troviamo in forte difficoltà. Risulta necessario un intervento da parte delle istituzioni per promuovere la Sicilia e l’industria turistica, ma serve anche attenzione per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del rispetto delle condizioni contrattuali. Abbiamo un numero di ispettori che è assolutamente insufficiente per controllare tutta la provincia di Messina e il lavoro irregolare continua”. Noi siamo al fianco dei lavoratori per andare contro questa tendenza”.