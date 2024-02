Turismo, tra i numeri di Caruso brillano “arrivi e pernotti”. E i posti letto crescono

L'assessore ha parlato anche del successo del Meeting del Turismo. Ora si attendono i dati del 2023 per un nuovo confronto

MESSINA – Turismo, crocierismo, critiche ed elogi. Nei botta e risposta tra consiglieri e giunta, a parlare sono (anche) i numeri. Tra i dati presentati dall’assessore Enzo Caruso durante la quinta commissione consiliare in cui ha relazionato su quanto fatto dal suo insediamento nel 2019 a oggi, ce ne sono alcuni emblematici e tra poco pronti a essere ulteriormente passati al vaglio, aggiornati con quanto accaduto nel 2023. Si tratta del confronto degli arrivi e dei pernotti in città tra il 2019, ultimo anno pre-Covid, e il 2022, di fatto il primo anno in cui si è usciti quasi del tutto dai lockdown.

Arrivi e pernotti

I numeri presentati da Caruso già nel luglio 2023, riproposti ieri, 28 febbraio 2024, parlano di 45.615 arrivi nel 2019 contro i 57.161 del 2022. L’incremento riguarda soprattutto gli italiani, aumentati del 25,6%: si è passati da 36.985 arrivi a 46.442. Per gli stranieri, invece, l’aumento è stato del 22,3%, da 8.630 a 10.719. Poi i pernotti, con percentuali di aumento ancora maggiori. In totale si è passati da 93.652 a 129.287, con gli italiani ad aumentare del 30,1%, con 29.961 unità in più (76.676 nel 2019 e 106.637 nel 2022), e gli stranieri del 33,4% (+5.674, da 16.975 a 22.650). Un dato importante, che in un modo o nell’altro cambierà ancora. Sì perché il 2023 è stato un anno cruciale per Messina, senza più lo spettro del Covid e con eventi, concerti e meeting a raffica, con cui la città ha richiamato persone dalla Sicilia, dall’Italia e dal altre parti del mondo.

I posti letto da 2.100 a più di 3mila

E in attesa dei numeri dello scorso anno, che presumibilmente si avranno tra qualche settimana, c’è un’altra statistica lanciata da Caruso nel suo lungo intervento, ma non inserita nelle slide proiettate davanti ai consiglieri: quella relativa ai posti letto. Nel censimento fatto con l’ufficio tributi si è parlato di 2.100 posti letto con 200 strutture ricettive circa. Adesso sarebbero oltre 3mila, con un aumento importante frutto di chi ha deciso di investire e scommettere sulla città.

Il Meeting del Turismo

Basta a sopravvivere “di solo turismo”, come recita un “motto” tanto ripetuto nel corso dei decenni dai messinesi? Ovviamente no, ma è un inizio. In tal senso potrebbe aiutare il Meeting del Turismo dello scorso settembre. I dati presentati dall’assessore parlano di 15 buyers provenienti da 10 stati: Kazakistan, Francia, Slovacchia, Russia, Spagna, Croazia, Ucraina, Stati Uniti e Italia. A questi si aggiungono 4 creator digitali, 5 giornalisti di riviste settoriali, 8 agenti marittimi, 5 compagnie di navigazione, 280 aziende attinenti al turismo contattate, 11 partner istituzionali e 20 commerciali, oltre a 45 aziende iscritte ai B2B, 8 rappresentanti dei cammini culturali europei e 24 tra siti visitati, escursioni effettuate ed esperienze.

Coinvolgere gli operatori di settore e i Paesi stranieri diventa cruciale, qualora questo meeting dovesse tramutarsi in reali arrivi a Messina dall’estero, con l’inserimento della città in circuiti vari. E l’evento in sé ha portato anche risultati immediati sulle pagine Facebook e Instagram di VisitMe, cresciute nel “coinvolgimento” una del 744% e l’altra del 571%, per citare il dato maggiore, con aumenti di follower e interazioni. Anche qui, basterà? No, ma con una rapida ricerca su Instagram, per fare soltanto un esempio, è senza dubbio più frequente trovare post di cittadini stranieri con geolocalizzazione a Messina. Ed essere presenti sui social, nel 2024, è senza dubbio importante.