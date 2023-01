Turista di Capo d'Orlando precipita in un dirupo a Filicudi, salvata dal soccorso alpino - Tempostretto

Sta meglio la commerciante di 46 anni scivolata in un dirupo durante una escursione.

FILICUDI – Sono stati gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell’Ottantaduesimo Csar dell’Aeronautica Militare a portare in salvo la 46enne di Capo d’Orlando precipitata in un dirupo a Filicudi durante una escursione turistica. In salvo anche l’uomo rimasto bloccato nel tentativo di darle aiuto.

La commerciante orlandina intorno alle 17 di ieri è scivolata lungo un pendio franoso a picco sul mare nella zona della Montagnola di Capo Graziano. Rovinando nella scarpata si è fatta male al torace ed alle gambe. Inutile il tentativo di un isolano di soccorrerla, dopo aver dato l’allarme al 112. E’ rimasto bloccato anche lui, in pericolo sulla roccia a strapiombo.

A quel punto è stato mobilitato il soccorso alpino che a sua volta ha chiesto l’intervento dell’Aeronautica. Da Trapani Birgi è così arrivato un elicottero che ha issato in barella la donna e recuperato l’uomo bloccato, illeso. La malcapitata è stata trasferita in ospedale per le medicazioni del caso. Non è in pericolo di vita.