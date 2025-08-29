 Turista dispersa in mare alle Eolie, ricerche in corso

Turista dispersa in mare alle Eolie, ricerche in corso

Alessandra Serio

Turista dispersa in mare alle Eolie, ricerche in corso

venerdì 29 Agosto 2025 - 18:30

La donna era in gommone col marito e si è immersa con maschera e pinne a Pollara di Salina

Milazzo – Sono ancora in corso le ricerche della turista dispersa in mare al largo di Pollara, all’isola di Salina.

Immersione pericolosa

La donna, in vacanza in barca, era a bordo di un gommone con pilotato dal marito e si era immersa con maschera e pinne. L’allarme è scattata quando il merito non l’ha più vista rientrare. Disperato, l’uomo ha avvisato i soccorsi in mare e immediatamente si sono attivate le ricerche.

Ricerche in mare

Una motovedetta della Guardia Costiera di Lipari sta pattugliando il mare intorno all’isola e sono impegnati nelle ricerche, insieme a numerosi volontari, anche i carabinieri e gli uomini della Forestale. Sino ad ora però non ci sono tracce della turista.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Cani randagi a Gazzi, caccia al capobranco tra Case Gescal e Maregrosso
Rampe Giostra – Annunziata, ancora in attesa della gara d’appalto
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED