Turista dispersa in mare alle Eolie, ricerche in corso

La donna era in gommone col marito e si è immersa con maschera e pinne a Pollara di Salina

Milazzo – Sono ancora in corso le ricerche della turista dispersa in mare al largo di Pollara, all’isola di Salina.

Immersione pericolosa

La donna, in vacanza in barca, era a bordo di un gommone con pilotato dal marito e si era immersa con maschera e pinne. L’allarme è scattata quando il merito non l’ha più vista rientrare. Disperato, l’uomo ha avvisato i soccorsi in mare e immediatamente si sono attivate le ricerche.

Ricerche in mare

Una motovedetta della Guardia Costiera di Lipari sta pattugliando il mare intorno all’isola e sono impegnati nelle ricerche, insieme a numerosi volontari, anche i carabinieri e gli uomini della Forestale. Sino ad ora però non ci sono tracce della turista.