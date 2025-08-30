Turista dispersa in mare alle Eolie, trovate tracce della 85enne ma non la donna

Ore di apprensione per il marito e per i soccorritori che perlustrano senza sosta intorno a Salina

Lipari – Tra poche ore saranno sospese le ricerche della 85enne dispersa in mare al largo di Pollara, per riprendere domattina, ed ancora la donna non è stata ritrovata. A circa 24 ore dalla sua scomparsa, di lei sono state recuperare alcune tracce, ovvero la maschera e il tubo, ritrovati su uno scoglio di Salina.

Ore di apprensione per il marito



La donna romana, ha riferito il marito che ha dato l’allarme, si è tuffata in acqua dal gommone da lui guidato per una immersione, come faceva spesso. Era una appassionata di mare e abbastanza esperta.

Soccorritori perlustrano intorno a Salina

Sono ore di apprensione per lui, soprattutto dopo il ritrovamento degli strumenti d’immersione, e ore di ricerche senza sosta da parte della Guardia Costiera e dei volontari, ai quali oggi si sono uniti due elicotteri della Marina Militare e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco.