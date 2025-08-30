 Turista dispersa in mare alle Eolie, trovate tracce della 85enne ma non la donna

Turista dispersa in mare alle Eolie, trovate tracce della 85enne ma non la donna

Alessandra Serio

sabato 30 Agosto 2025 - 17:00

Ore di apprensione per il marito e per i soccorritori che perlustrano senza sosta intorno a Salina

Lipari – Tra poche ore saranno sospese le ricerche della 85enne dispersa in mare al largo di Pollara, per riprendere domattina, ed ancora la donna non è stata ritrovata. A circa 24 ore dalla sua scomparsa, di lei sono state recuperare alcune tracce, ovvero la maschera e il tubo, ritrovati su uno scoglio di Salina.

Ore di apprensione per il marito


La donna romana, ha riferito il marito che ha dato l’allarme, si è tuffata in acqua dal gommone da lui guidato per una immersione, come faceva spesso. Era una appassionata di mare e abbastanza esperta.

Soccorritori perlustrano intorno a Salina

Sono ore di apprensione per lui, soprattutto dopo il ritrovamento degli strumenti d’immersione, e ore di ricerche senza sosta da parte della Guardia Costiera e dei volontari, ai quali oggi si sono uniti due elicotteri della Marina Militare e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

