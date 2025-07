“Turisti fermi a Milazzo nella nave Bridge”, Caronte & Tourist: “Un imprevisto tecnico”

La deputata regionale Roberta Schillaci ha segnalato i disagi ieri mattina in partenza per le Eolie. "Assistenza e ristoro sono stati garantiti", rassicura la società

“Turisti e residenti hanno vissuto ieri una pessima avventura a bordo della nave Bridge che da Milazzo, in mattinata, li avrebbe dovuti portare alle Eolie. Ho ricevuto più segnalazioni con le quali mi è stato riferito che l’imbarcazione è rimasta ferma con i passeggeri e le auto all’interno, senza che nessuno dei passeggeri abbia ricevuto informazioni precise sui motivi della mancata navigazione. Poi, a distanza di ore sono stati trasferiti su un’altra imbarcazione che ha azionato i motori dopo tanto tempo. È un pessimo modo di accogliere i visitatori nella nostra regione e per garantire loro servizi all’altezza delle aspettative. Mi auguro che la società che gestisce il trasporto marittimo da e per le Eolie eviti per il futuro simili disagi e garantisca i diritti dei passeggeri, anche in termini di rimborso e risarcimenti”. Lo ho affermato Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.

Ecco la comunicazione della Caronte & Tourist: “Ieri mattina, alle 9:50 (circa venti minuti dopo l’orario previsto di partenza da Milazzo) un problema tecnico occorso alla nave Bridge ha reso necessario lo sbarco dei passeggeri. Siamo intervenuti prontamente per garantire la continuità del servizio, riproteggendo i passeggeri a bordo della nave Lippi, che è partita alle 11:15, dopo i necessari tempi tecnici per le operazioni di sbarco e nuovo imbarco. A causa della minore capienza del ponte garage della Lippi, poco più di una decina di automobili e un furgone non hanno potuto essere imbarcati e sono rimasti in attesa della riparazione della Bridge, che ha poi ricevuto l’autorizzazione alla partenza alle ore 14:00. Durante l’attesa abbiamo garantito assistenza e ristoro a tutti i passeggeri, offrendo anche il servizio pranzo a chi ne aveva necessità. Siamo soddisfatti di essere riusciti a far giungere tutti a destinazione e ci scusiamo sinceramente per i disagi causati. Ringraziamo i passeggeri per la pazienza e la collaborazione dimostrata di fronte a un imprevisto che, nonostante tutto, è stato gestito con rapidità e attenzione”.