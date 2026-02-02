Turnover Messina Volley e vittoria nella stracittadina contro Team Volley

La prima giornata di ritorno si è aperta con il derby tra le due formazioni al PalaRescifina. Nel maschile sconfitti i biancorossi a Misterbianco

MESSINA – In un “PalaRescifina” gremito in ogni ordine di posto, il Messina Volley si aggiudica la stracittadina contro il Team Volley per 3-0 nella 12ª giornata del Campionato di Serie C femmile. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen confermano lo stesso risultato della gara di andata e conquistano punti pesanti in chiave paly-off. Le due compagini si affrontano a viso aperto per tutto l’incontro, con le giallo-blu caparbie ad ottenere la vittoria finale.

Le gialloblù dopo questa prima del girone di ritorno tengono il passo dell’Amando Ionica vincente a Zafferana e della Nino Romano, che porta via i tre punti dal campo del Giardini del Volley, entrambe le formazioni davanti alla squadra del presidente Rizzo. In testa, alle spalle di capitan Laganà e compagne, vincono tutte le formazioni di testa come Futura Volley Santa Teresa contro l’UniMe, Barcellona contro Randazzo e Volley ’96 Milazzo sul campo del Torregrotta. Si allarga sempre più la forbice tra chi lotta per i playoff e chi invece per non retrocedere in questa Serie C femminile.

Le dichiarazioni degli allenatori

“Un bel risultato – commenta mister Nielsen, direttore tecnico del Messina Volley – con un 3-0 davanti ad una bella cornice di pubblico e dunque sono soddisfatta. Ho fatto riposare le ragazze che giocano di più, mentre ho fatto girare chi solitamente è in panchina e che si sono fatte trovare pronte. Adesso testa al Randazzo buttando anche un occhio alla partita successiva contro la Nino Romano“.

Queste le parole di coach Giovanni Di Mauro della Team Volley Messina a fine partita: “Rispetto alle partite precedenti la squadra ha espresso pallavolo, eravamo serene e tranquille. Non avevamo nulla da perdere e siamo entrate in campo motivate. In tutti e tre i set abbiamo raggiunto venti punti e posso ritenermi soddisfatto. Abbiamo provato Flora Frigione a posto 2 e abbiamo trovato la quadra, non ho nulla da recriminare ci siamo divertiti. Consolo continua a fare esperienza in categoria superiore e comincia a stare nel gruppo, un processo che la società vuole”.

Messina Volley – Team Volley Messina 3-0

Primo set punto a punto fino al 17-16 ospite firmato Selene Gironi che porta la squadra di casa in time-out. Al rientro le padrone di casa ribaltano la situazione (18-17) ed è adesso coach Giovanni Di Mauro a chiedere la pausa. Due spunti di Alessandra Cuzzola allungano per le locali (+2; 21-19), rappresentando il nuovo discrezionale per il Team Volley. Ancora Cuzzola, dalla battuta, allunga (+4; 23-19), mentre Sara Arena firma il set-point (24-20). Flora Frigione e Irene Maggiari ne annullano due (-2; 24-22), anteprima al punto che porta avanti il Messina Volley (25-22) nel computo dei set.

Marika Arena e Giulia Mondello aprono il secondo parziale in favore del Messina Volley (3-0). Il coach ospite chiama la pausa, ma Arena M., Giulia Bisicchia e Mondello portano a 5 (8-3) i punti di vantaggio per le locali. Nuova pausa ospite, che sortisce gli effetti desiderati visto che il Team Volley accorcia a -3 (8-5) con due spunti di Sofia Maria Savarese. Si viaggia punto a punto fino al nuovo strappo delle padrone di casa che vanno a +4 (16-11) con il pallonetto di Arena S. e la pipe di Mondello. Ancora Mondello timbra il +6 (21-15) e il muro di Cuzzola il set-point (+7; 24-17). Le ospiti ne annullano tre (24-20) prima del nuovo muro di Cuzzola a determinare il set in favore delle giallo-blu (25-20).

Terzo con il Messina Volley avanti di 4 punti (7-3) grazie ad Adriana Ignoto. Di Mauro chiede time-out che sortisce gli effetti desiderati visto che Gironi, Maggiari, Carmen D’Amico e Frigione centrano il pari (9-9). La pipe di Mondello, il pallonetto di Giorgia Runci e la palla a terra di Arena M. riportano avanti le atlete di coach Nielsen (+3; 12-9) con Di Mauro al suo secondo discrezionale. Capitan D’Amico riporta le sorti del set in parità (14-14), ma il Messina Volley risponde prontamente e torna a +4 (18-14) con Ignoto e Arena M. L’ace di Runci concretizza il 5 (20-15), mentre Ignoto piazza il +7 (23-17). Mondello sigla il match-point (+6; 24-18), due volte annullato da Francesca Romeo e D’Amico, ma poi materializzato dal pallonetto di Bisicchia.

Risultati 12ª giornata

Amando Ionica – Zafferana 3-0

Giardini del Volley – Nino Romano 0-3

Barcellona – Randazzo 3-0

Messina Volley – Team Volley Messina 3-0

Torregrotta – Volley ’96 Milazzo 0-3

Futura Santa Teresa – Ssd UniMe 3-0

Classifica Serie C girone B f

Amando Ionica 34; Nino Romano 32; Messina Volley 31; Futura Volley Santa Teresa 29; Barcellona 20; Volley ’96 Milazzo 18 Zafferana, Ssd UniMe 13; Randazzo 12; Giardini del Volley 10; Torregrotta 3; Team Volley Messina 1 punto.

Team Volley Messina maschile sconfitta a Misterbianco

Giornata storta anche per la maschile, unica formazione messinese in Serie C, che alla palestra della scuola Pitagora di Misterbianco cede in quattro set. Lo staff tecnico deve fare a meno del capitano Germanà influenzato, sostituito degnamente da Romano nel ruolo di libero, e anche di Arena, lo schiacciatore avverte un fastidio fisico e non viene rischiato. In campo quindi Grimaldi Cucinotta sulla diagonale palleggiatore opposto, De Francesco e Zuccaro in banda con Ponnambalanar e D’Arrigo al centro ad alternarsi con il libero Romano.

Primo set giocato punto a punto ed equilibrato, ma la spuntano i locali per 25-22. Nel secondo c’è la reazione degli ospiti con la squadra che pareggia il conto dei set per 25-20. Terzo parziale spartiacque con la Team Volley che arriva in vantaggio nelle fasi finali, ma subisce la rimonta e Misterbianco, sfruttando anche un po’ di nervosismo nella metà campo ospite, si rimette avanti vincendolo ai vantaggi 27-25. Nel quarto poi la Team Volley Messina ha perso un po’ di verve e finisce per cedere 25-20.

Queste le parole del dirigente e tecnico Franco Donato: “Ci ha penalizzato non avere il capitano, non solo per le doti tecniche ma anche per l’equilibrio e la tranquillità che trasmette, Arena non l’abbiamo rischiato ed è rimasto in panchina. Nel primo set abbiamo sofferto la ricezione, nel secondo abbiamo sistemato qualcosa e migliorato la battuta riuscendo a vincerlo tranquillamente. Terzo set dopo una buona partenza ci siamo fatti recuperare e la squadra si è innervosita per alcune decisioni arbitrali e non siamo stati lucidi. L’amarezza resta perché nonostante le assenze potevamo chiudere in nostro favore il terzo set. Nel quarto ci siamo trascinati un po’ di rammarico del set precedente, loro hanno comunque giocato bene e difeso l’impossibile. Va dato merito ai nostri avversari di averci creduto fino alla fine, da parte nostra sono molto soddisfatto della mia squadra e anche di chi chiamato in causa ha sostituito molto bene gli assenti”.

Risultati 12ª giornata

Modica – Gela 0-3

Pedara – Pozzallo 2-3

Giarre – Paternò 3-0

Misterbianco – Team Volley Messina 3-1

Astra Ct – Ragalna 0-3

Riposava Giarratana

Classifica Serie C girone B m

Gela 31; Giarre 30; Giarratana 25; Pozzallo 19; Ragalna 17; Team Volley Messina 15; Modica 13; Misterbianco 12; Astra Ct 7; Pedara 6; Paternò 5.