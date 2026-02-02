Messina. Dopo 2 anni e 8 mesi riaperta la piscina Cappuccini

L'impianto esterno restituito alla cittadinanza
MESSINA – E’ stata finalmente riaperta la Piscina Esterna Cappuccini. Stamani c’erano il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche Sportive, Massimo Finocchiaro, il direttore generale del Comune, Salvo Puccio, la presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, e l’esperto allo Sport, Francesco Giorgio.
Dopo due anni e otto mesi di chiusura (la consegna dell’impianto da parte della Waterpolo risale al 30 maggio 2023), il ripristino dell’impianto rappresenta un tassello del percorso Way (Attività di benessere per i giovani), volto a trasformare i luoghi urbani in centri di benessere, inclusione e crescita collettiva.
L’impianto sarà presto oggetto di un intervento di efficientamento energetico per garantirne la sostenibilità e migliorare la qualità dei servizi.