 Messina. Dopo 2 anni e 8 mesi riaperta la piscina Cappuccini

Messina. Dopo 2 anni e 8 mesi riaperta la piscina Cappuccini

Redazione

Messina. Dopo 2 anni e 8 mesi riaperta la piscina Cappuccini

lunedì 02 Febbraio 2026 - 10:10

L'impianto esterno restituito alla cittadinanza

MESSINA – E’ stata finalmente riaperta la Piscina Esterna Cappuccini. Stamani c’erano il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche Sportive, Massimo Finocchiaro, il direttore generale del Comune, Salvo Puccio, la presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, e l’esperto allo Sport, Francesco Giorgio.

Dopo due anni e otto mesi di chiusura (la consegna dell’impianto da parte della Waterpolo risale al 30 maggio 2023), il ripristino dell’impianto rappresenta un tassello del percorso Way (Attività di benessere per i giovani), volto a trasformare i luoghi urbani in centri di benessere, inclusione e crescita collettiva.

L’impianto sarà presto oggetto di un intervento di efficientamento energetico per garantirne la sostenibilità e migliorare la qualità dei servizi.

piscina cappuccini
piscina cappuccini
piscina cappuccini
piscina cappuccini
piscina cappuccini mirko laganà
piscina cappuccini
piscina cappuccini
piscina cappuccini
piscina cappuccini
piscina cappuccini

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Efficientamento energetico e riqualificazione delle facciate: il nuovo volto della sede Atm VIDEO
Meteo. Sta per entrare lo Scirocco, mercoledì debole mareggiata sulla costa ionica
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED