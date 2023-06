Tusa, dibattiti e spettacoli nella Giornata del Rifugiato - Tempostretto

Il programma degli eventi del 24 giugno. Il sindaco Tudisca: "Orgogliosi di accogliere"

Si rinnova anche quest’anno,in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato l’impegno del SAI Tusa Ordinari ed Ampliamento, gestito dalle cooperative Il Geranio e Consorzio Umana Solidarietà e coordinato dalla Dottoressa Nadia Salvaggio.

Il tema scelto per quest’anno è “Agire l’accoglienza”. “Per le comunità di Tusa, Motta d’Affermo e Castel di Lucio è motivo di orgoglio quello di essere paesi di accoglienza capaci di mettere i diritti umani al centro, dove l’altro non è diverso da noi ma è persona con i medesimi diritti che va trattata con dignità, accolta e protetta”, dice il sindaco di Tusa Angelo Tudisca, che ricorda con orgoglio la nascita del SAI nel piccolo centro da lui amministrato e ribadisce che “occorre costruire un sistema di sussidiarietà che possa creare opportunità non solo per i rifugiati ma anche per le intere comunità ospitanti mettendo a fattor comune l’esperienza acquisita negli anni. Occorre sempre tenere a mente che il rispetto per i più alti valori richiamati nella Costituzione Italiana impongono un dovere morale nei confronti dei milioni di uomini, donne e bambini che, ogni giorno in condizioni a volte proibitive, lasciano i loro paesi per cercare aiuto e protezione”.

Anche quest’anno una rete di istituzioni ed associazioni presenti nel territorio si è messa a disposizione per l’organizzazione e la buona riuscita dell’evento, che si terrà il 24 giugno a partire dalle 11 nell’aula consiliare di Tusa, dove si aprirà la tavola rotonda “Analisi e riflessioni sullo stato dell’accoglienza nel progetto SAI Tusa”, nell’ambito della quale verrà presentato il vocabolario in tasca”.

Durante la mattinata, presso l’Oratorio del santissimo Sacramento di piazza Mazzini, ci sarà la possibilità di visitare una mostra fotografica che, attraverso le immagini, racconta la resilienza e la volontà di integrazione di queste persone rifugiate.

L’appuntamento riprenderà nel pomeriggio alle ore 18.30, presso piazza Salvo D’Acquisto, con canti, letture, rappresentazioni e spettacoli, che vedrà coinvolti: i bambini della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Tusa che intoneranno dei canti sull’uguaglianza e l’amicizia;l’autrice Mariangela Biffarella, con il suo libro per bambini “Perticone” – premio Grimm – in cui affronta il tema della diversità;un racconto dove la sensibilità e i buoni sentimenti hanno il sopravvento sulla cattiveria della gente.

Si proseguirà con un monologo, letture e rappresentazione teatrale a cura degli attori del laboratorio teatrale tusano “Mario Turrisi” e dell’associazione “Small Shaker” di Pettineo, che vedrà coinvolti i beneficiari del progetto SAI.

A seguire uno spettacolo di teatro di strada e circo dal titolo “in valigia……………..” dell’artista di strada Mario Barnaba e donazione di palloncini ai piccoli partecipanti.

La serata, che proseguirà e si concluderà presso Piazza San Giovanni, sarà un’occasione preziosa di incontro e scambio con i beneficiari accoltinel SAI di Tusa grazie ad un rinfresco ed a una speciale degustazione di prodotti tipiciofferti dal Progetto SAI Tusa e Ampliamento e dall’associazione “ARCONIDE ANSPI”.