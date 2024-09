Tutela della spesa pubblica. Intesa tra Guardia di Finanza e Policlinico di Messina

Collaborazione reciproca per prevenzione e contrasto di condotte lesive degli interessi economici pubblici

Nella Caserma Stefano Cotugno, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, il comandante provinciale, Girolamo Franchetti, ed il direttore generale del Policlinico di Messina, Giorgio Giulio Santonocito, hanno siglato un importante Protocollo d’intesa in materia di contrattualistica pubblica.

Il documento, che avrà la durata di ventiquattro mesi, definisce la reciproca collaborazione per rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici, connessi alle procedure in materia di appalti, con particolare riferimento alle risorse europee e nazionali correlate al Pnrr e con l’obiettivo di intercettare possibili violazioni in tema di spesa pubblica e buon andamento della pubblica amministrazione.

Scambio di informazioni

Le parti si impegnano ad uno scambio di informazioni ed analisi di contesto, utili ad individuare situazioni di irregolarità nel settore degli appalti pubblici, nonché a contrastare possibili illeciti in materia di corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione.

Il Policlinico si impegna a segnalare al Comando Provinciale della Guardia di Finanza dati, notizie ed informazioni qualificate da elementi sintomatici di comportamenti fraudolenti o comunque situazioni di irregolarità sotto il profilo economico finanziario, meritevoli di approfondimento, per assicurare trasparenza e legalità ad ogni livello, così prevenendo ogni tipo di illecita ingerenza.

Previsti anche incontri e corsi a favore del rispettivo personale. “In Sanità – ha sottolineato il direttore Santonocito – sono di certo molti i temi e gli ambiti di attività su cui occorre porre controlli e attenzione. Fin dai primi confronti avuti abbiamo subito convenuto sull’importanza di attuare una sinergia in questo campo”.