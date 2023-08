Tutto esaurito per Bocelli a Taormina. E il 60% del pubblico è straniero - Tempostretto

I due concerti al Teatro Antico saranno arricchiti dalla presenza di alcune guest star internazionali

TAORMINA – Grande attesa per il doppio live di Andrea Bocelli al Teatro antico di Taormina in programma venerdì 1 e sabato 2 settembre 2023 (alle ore 21.30). Il tenore toscano, celebre in tutto il mondo, sarà accolto da una platea di quasi 9.000 spettatori, arrivati da ogni angolo della terra, per due serate che registrano il sold out.

Organizzato da DuePunti Eventi, in collaborazione con Live Spettacoli e con il patrocinio dell’Assessorato Beni Culturali Identità Siciliana e dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e della Città di Taormina, il concerto sarà arricchito dalla presenza di alcune guest star internazionali. Fra queste le soprano Leyla Martinucci e Serena Gamberoni, la cantante pop Amelia Milo e il giovane basso di origine ucraina Roman Lyulkin, in un repertorio di celebri arie d’opera e di rivisitazione di capolavori internazionali della musica pop e delle colonne sonore. Nel programma annunciata anche la presenza di uno dei più importanti flautisti al mondo, il maestro Andrea Griminelli, che si unirà all’orchestra Filarmonica della Calabria e al Coro Lirico Siciliano, diretti da Carlo Bernini. Sul palco anche due danzatori, Angelica Gismondo e Francesco Costa. Due serate, insomma, che si preannunciano ricche di fascino e di magia, ospitate in uno scenario unico, quello del Teatro antico di Taormina, con oltre il 60% di presenze internazionali.