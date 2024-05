Akademia Messina, rivoluzione in vista: undici giocatrici lasciano

VOLLEY. Da una grafica della società 11 delle 13 atlete andranno via. Dovrebbero restare Modestino e Rossetto

MESSINA – La società, per bocca del presidente Costantino e il direttore generale Caselli, ha fatto capire di voler puntare alla promozione in A1 il prossimo anno. Qualche giorno fa presentando la campagna abbonamenti hanno ribadito il concetto e il primo nome di mercato annunciato, la palleggiatrice Giulia Carraro, punta decisamente in questa direzione.

Nelle settimane precedenti si era parlato di conferme all’interno dello staff tecnico, da coach Fabio Bonafede a scendere e altra conferma, la prima e l’unica in uscita, era stata quella del capitano Melissa Martinelli, che però si ritira dalla pallavolo giocata.

La rivoluzione in casa Akademia

Con una foto sui social Akademia adesso svela anche se non ufficialmente che altre dieci, oltre al capitano, lasceranno Messina. Ringraziandole, salutandole e augurando loro buona fortuna in questa grafica compaiono Greta Catania (classe 2004, 40 presenze, in due stagioni, e 99 punti), Jessica Joly (classe 2000, 29 presenze e 226 punti), Kelsie Payne (classe 1995, 33 presenze e 544 punti), Melissa Martinelli (classe 1993, 53 presenze, in due stagioni, e 391 punti), Giulia Galletti (classe 1999, 33 presenze e 62 punti), Valeria Battista (2001, 32 presenze e 386 punti), Ilaria Michelini (classe 1999, 6 presenze), Giulia Felappi (classe 2002, 5 presenze), Sara Ciancio (classe 1999, 51 presenze in due stagioni), Marianna Maggipinto (classe 1996, 32 presenze e 2 punti) e Valentina Mearini (classe 1994, 41 presenze, in due stagioni, e 235 punti).

Andando per esclusione, anche se la società ancora non ha annunciato le riconferme, saranno due le atlete che resteranno a Messina anche nella prossima stagione: la centrale Dalila Modestino (classe 1998, 33 presenze e 237 punti) e il posto 4 Aurora Rossetto (classe 1997, 31 presenze e 212 punti). Attendiamo ufficialità dalla società nelle prossime settimane. Di sicura che vestirà la maglia Akademia nella prossima stagione c’è Giulia Carraro la pallegiatrice.

Roster Akademia 2024/2025

Palleggiatrici: Giulia Carraro (1994).

Schiacciatrici: Aurora Rossetto (1997) non ufficiale.

Centrali: Dalila Modestino (1998) non ufficiale.

Opposte:

Libero:

In uscita

Palleggiatrici: Giulia Galletti (1999), Ilaria Michelini (1999).

Schiacciatrici: Valeria Battista (2001), Jessica Joly (2000), Giulia Felappi (2002).

Centrali: Melissa Martinelli (1993), Greta Catania (2004), Valentina Mearini (1994).

Opposte: Kelsie Payne (1995).

Libero: Marianna Maggipinto (1996), Sara Ciancio (1999).