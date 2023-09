Tutto pronto per la gara di corsa su strada del trofeo “Città di Milazzo”

Sarà presentata questo mercoledì 20 settembre, l’ottava edizione del trofeo “Città di Milazzo” di corsa su strada. Le prime anticipazioni

MILAZZO – Manca ormai poco all’ottava edizione del trofeo “Città di Milazzo” di corsa su strada, che si svolgerà nel centro cittadino domenica 24 settembre. Già trapelate le prime informazioni sull’evento, organizzato dalla polisportiva Milazzo, ma la vera e propria presentazione dell’evento è prevista per questo mercoledì 20 settembre.

All’incontro, fissato per le 11.30 presso l’aula consiliare di Palazzo dell’Aquila, presenzieranno l’assessore allo sport Antonio Nicosia e i rappresentanti della Polisportiva Milazzo. Intanto è già possibile analizzare il percorso proposto, di circa 10 km, che prevederà la partenza alle 9.30 dal municipio e attraverserà via Francesco Crispi, il lungomare Garibaldi, via Giacomo Medici, piano Baele, piazza Caio Duilio e via Cassisi.