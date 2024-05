Ubriaco e molesto su un autobus, sanzionato dalla Polizia locale di Nizza di Sicilia

Identificato e denunciato un cittadino straniero che infastidiva i passeggeri. Si è reso necessario l'intervento dei carabinieri

NIZZA – gli agenti della Polizia locale di Nizza di Sicilia, diretti dal Comandante Daniele Lo Presti, sono intervenuti in piazza Colonnello Interdonato a seguito della segnalazione di un cittadino molesto su un autobus di linea. L’autista del mezzo pubblico ha infatti richiesto l’intervento degli agenti preoccupato per il comportamento di un uomo di 45 anni, originario dello Sri Lanka (W.T.), che infastidiva i passeggeri.

Giunti sul posto, gli agenti hanno invitato l’uomo a scendere dal bus, ma questi si è mostrato non collaborativo, rendendo necessario l’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Identificato, è stato accertato che l’uomo, regolarmente sul territorio italiano, era in stato di ubriachezza. Per questo motivo, è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 688 del codice penale e accompagnato alla stazione ferroviaria locale per il rientro presso la sua residenza. L’intervento ha permesso di ripristinare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.