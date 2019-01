Rapina in macelleria e lite col titolare. Arrestati due catanesi

UCRIA - Hanno forzato di notte il magazzino di una macelleria di Ucria e hanno iniziato a rubare prodotti alimentari. Ma i rumori hanno svegliato i proprietari, che hanno chiamato i carabinieri.

E’ nata una colluttazione nel corso della quale, un rapinatore, armatosi di coltello prelevato sul posto, ha ferito lievemente alla mano uno dei proprietari intervenuti, cercando di scappare.

Nel frattempo, sono giunte sul luogo le pattuglie delle Stazioni di Ucria, Sinagra e Ficarra, che hanno arrestato in flagranza di reato L. A. 58 enne di Acireale e L.G. 19enne di Giarre, prima che riuscissero ad allontanarsi dal negozio.

I due rapinatori, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Patti, sono stati portati al carcere di Barcellona, per rapina impropria in concorso, in attesa di udienza di convalida.