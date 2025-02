Ufficio più ecosostenibile ed economico: come si fa

Redazionale

Redazionale. Abbiamo preparato un’utilissima guida how to per spiegarti come avere un ufficio più ecosostenibile aiuti a tagliare i costi. Infatti, se fai attenzione agli sprechi, ottieni un risparmio economico: due piccioni con una fava, come si suol dire.

Installa lampadine e illuminazione a led

Il risparmio energetico è la chiave se vuoi avere un ufficio più sostenibile sia dal punto vista ambientale che economico. Infatti, trovare soluzioni amiche dell'ambiente, fa bene anche al portafoglio! Allora installa quanto prima lampadine e sistemi d'illuminazione a led che aiutano a tagliare i consumi anche del 20% rispetto a quelle fluorescenti e addirittura dell'80% quando fai un confronto con quelle alogene.

Valorizza la luce naturale

Per ridurre i costi energetici, dovresti valorizzare il più possibile la luce naturale che entra dalle finestre. Evita di ostacolare il passaggio della luce naturale spostando eventuali mobili che intralciano e togliendo tendaggi pesanti. L’ufficio, inoltre, andrebbe arredato con colori chiari e luminosi che riflettano di più la luce. Al contrario, se scegli toni scuri per gli arredi, sarai costretto a un maggiore ricorso all’illuminazione artificiale che, oltre ad essere costosa, provoca affaticamento visivo.

Controlla la classe energetica

Ogni volta che acquisti un dispositivo elettrico per l’ufficio, grande o piccolo che sia, verifica la classe energetica. Si tratta di una classificazione che ti dice quanto consuma un elettrodomestico ogni volta che lo accendi. Se un dispositivo ha una buona classe energetica, fa al caso tuo perché significa che non produce bollette troppo alte da saldare alla fine del mese.

Utilizza la funzione stand-by

Continuando a parlare di dispositivi e consumo energetico, dovresti ricordare di utilizzare più spesso la funzione stand-by che aiuta a ridurre il consumo energetico. Ogni volta che fai una pausa, hai una riunione o fai una lunga telefonata, non lasciare il pc acceso ma mettilo in stand-by. Oggi device e periferiche come la stampante vantano funzioni avanzate e smart che le mettono in stand-by in automatico dopo un periodo di inutilizzo, aiutandoti a raggiungere i tuoi obiettivi green.

Attiva utenze green

Vale sempre la pena controllare quali sono i contratti di fornitura della componente energia in essere poiché potrebbero esserci delle compagnie del mercato libero con costi più convenienti. In tal caso, dovresti cercare offerte di energia elettrica e gas naturale a prezzi bloccati per il primo anno che prediligano fonti sostenibili e rinnovabili.

Agevola la digitalizzazione

Quando sei alla ricerca di sistemi per rendere il tuo ufficio più sostenibile e meno costoso, ricorda che digitalizzare i documenti può esser di grande aiuto. Da un lato, si tratta di ridurre l’uso di carta evitando lo spreco di una risorsa limitata e, dall’altro, riesci a tagliare sui costi del toner della stampante, delle risme di carta, etc.