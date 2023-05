Ultima della stagione regolare in casa per l'Amando Volley - Tempostretto

Le santateresine con una vittoria accederebbero ai playoff, sfida in programma al Palabucalo sabato ore 17:30. Previsto il pubblico delle grandi occasioni

SANTA TERESA DI RIVA – L’ultima gara della stagione regolare 2022-23 riserva all’Amando Volley il Baronissi. Gara che, arbitrata dai signori Nicola Bassetto e Andrea Rizzo, si disputerà sabato 6 maggio al Palabucalo con inizio alle 17:30, stesso orario di tutte le altre partite del girone E della serie B1 femminile di volley.

Una gara, tutt’altro che anonima, tutt’altro che la classica sgambata di fine stagione, in quanto può significare, in caso di vittoria delle santateresine, il loro ingresso nella griglia dei play-off. In caso di non vittoria, bisognerà invece tendere l’orecchio ai risultati delle gare di Pomezia e Casal de’ Pazzi (le più dirette inseguitrici) per verificare se il campionato avrà una piacevolissima coda per capitan Bertiglia e compagne.

L’avversaria Baronissi

Difficile individuare un solo pericolo tra le campane, le varie Sanguigni, Del Vaglio, Andeng o Silvestrini costituiscono minacce molto serie ma tutto il roster salernitano è di assoluto rilievo. Previsto il pubblico delle grandi occasioni e gli “Eagles” sono già in fermento per una adeguata coreografia.

Baronissi è squadra attrezzata in tutti i reparti, vanta una classifica bugiarda che non rispecchia il reale potenziale delle ragazze di mister Castillo e nello scorso turno hanno giocato alla pari con lo United Volley Pomezia, cedendo solo al tie-break.

Amando e i playoff

Dopo aver vinto il campionato di serie B2 al suo secondo anno di attività e dopo aver trionfato (è proprio il caso di dirlo) con la selezione di serie D il campionato 2022-23, le ragazze del presidente Lama, se tutto andrà per come tutto l’ambiente sportivo santateresino spera, potrebbero imprimere un nuovo suggello alla sia pur breve storia societaria, ovvero per l’appunto i play-off.

Raggiungere questo traguardo significa prolungare il campionato, giocare un nuovo mini-campionato e misurarsi anche con compagini del resto d’Italia: il tutto finalizzato alla conquista dei posti utili per poter giocare il prossimo anno il campionato di serie A2.