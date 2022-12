Ultima dell'anno amara per Akademia contro Soverato - Tempostretto

La formazione di coach Breviglieri cede in casa lottando contro il Volley Soverato. Diverse le occasioni per trascinare la sfida al tie break

MESSINA – Una sconfitta, la settima consecutiva, la quarta senza punti per la Desi Shipping Akademia Messina, chiude l’anno della squadra del presidente Costantino e apre il girone di ritorno. Il Volley Soverato dopo un primo set in totale controllo vinto, ha il suo bel da fare per piegare Akademia che nel quarto parziale da una posizione di vantaggio non riesce a trascinare la sfida al quinto e resta senza punti.

Per Akademia subito in campo il nuovo acquisto Martinelli che completa la coppia delle centrali con Catania. Muzi-Ebatombo sulla diagonale pallegiatore-opposto, Martilotti e Silotto, al posto della partente Pertens, schiacciatrici con libero Giorgia Faraone. Risponde Soverato con Malinov al palleggio, opposta Korhonen. Schiacciatrici Schwan e Giugovaz, centrali Cecchi e Pomili con libero Ferrario.

Bene tra le fila messinesi Ebatombo, oltre i 20 punti, bene anche Silotto per la prima volta titolare e la coppia di centrali inedite Catania e Martinelli. Alla squadra di coach Breviglieri, come spesso accaduto nel girone di andata, è mancata la concretezza e la cattiveria nei momenti topici della sfida. Una tendenza che anche sul mercato in questa finestra invernale dovrà essere tamponata con l’innesto forse di qualche giocatrice più esperta.

Akademia Sant’Anna – Volley Soverato 1-3

Inizio in controllo nonostante il 0-2 di Soverato, rimonta l’Akademia che si porta avanti nel punteggio per 4-3. Segue un break di Soverato che si issa 4-12 con in mezzo i due time out di Breviglieri, costretto a interrompere il gioco due volte in pochi minuti. Torna sotto 7-13 Akademia, ma Soverato riallunga toccando il+10 sull’8-18. Reazione di Akademia che obbliga coach Chiappini al primo time out ospite sul 16-22 per non correre rischi. Il set infatti dopo fila liscio e viene chiuso sul punteggio di 25-19 per le ospiti.

Inizio di secondo parziale che si apre con un break di Akademia di quattro punti con Martinelli al servizio e Soverato stoppa immediatamente il gioco. Buon momento di Akademia che allunga 5-12, altro time out per le ospiti che provano il rientro ma dopo un momento di rilassamento è assolo Akademia che tocca il massimo vantaggio sul 21-13. Nel finale tenta di riportarsi sotto Soverato che sul punteggio di 23-19 vede fermare la propria avanzata dal time out di Breviglieri. Provvidenziale che rimette serenità a posta alla vittoria del set sul 25-20.

Inizio di terzo set equilibrato con Akademia che prova ad allungare, sul 10-7 sembra che si sia scavato un solco ma Soverato rientra 12-12. Le ospiti subiscono un nuovo allungo di Messina che sale 15-12 costringendo coach Chiappini al primo time out del parziale. La situazione si inverte al rientro in campo con Soverato che prima impatta sul 17 pari, poi tenta l’allungo salendo 17-19 e costringendo Breviglieri al time out. La situazione non migliora e Soverato si avvicina pericolosamente alla conquista del parziale sul 18-23: coach Breviglieri spende il secondo time out. La pausa non dà l’avvio a nessuna rimonta, il set termina 25-19 per Soverato.

Break di Akademia immediato con capitan Muzi al servizio che porta le sue compagne sul 5-1. Chirurgici gli attacchi delle messinesi che si issano sull’8-3 e costringono coach Chiappini al time out. Fase confusa del match con più errori che punti messi a terra, Akademia mantiene un vantaggio cuscinetto di 2/3 punti. Sul 17-13 messo a terra da Ebatombo Chiappucci ferma l’inerzia delle messinesi. Al rientro +5 Akademia ma Soverato rientra pericolosamente, time out della Desi Shipping ma Soverato fa segnare il 18-17. Le ospiti rientrano sul 20 pari, ma Akademia ha la forza di trovare un nuovo break, 22-20. Set infinito con Soverato che fa 22 pari, poi due schiacciate devastanti di Ebatombo portano Messina al set point sul 24-22. Margherita Muzi sbaglia il servizio sul primo set point, sul secondo Ebatombo è murata da Cecchi. Tutto da rifare 24 pari e Breviglieri spende doverosamente il suo secondo e ultimo time out del parziale. Con Malinov al servizio Soverato si guadagna match point ma viene annullato da Ebatombo. Poi il primo tempo di Catania riporta avanti Messina, annullato, ma ancora Catania regala un’altra chance di tie break a Messina. Al servizio per Akademia entra dalla panchina, per forzare, Varaldo, non va, ma Soverato si vede annullato il secondo match point poco dopo sul 27-28. Nuova parità ma Soverato torna avanti sul 28-29, ci pensa ancora una volta la francese di Akademia.

Tabellino

Risultato finale: 19-25 25-20 19-25 29-31

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo 0, Martinelli 8, Catania 9, Ciancio 0, Composto ne, Martilotti 14, Mearini ne, Muzi 5, Brandi ne, Silotto 6, Ebatombo 24, Faraone 0.

Coach: Marco Breviglieri. Assistente: Flavio Ferrara.

Volley Soverato: Malinov 2, Schwan 22, Cecchi 11, Ferrario 0, Giambanco ne, Cherepova ne, Giugovaz 13, Zuliani 3, Salviato ne, Korhonen 6, Pomili 13, Tolotti ne, Barbaro 2.

Coach: Luca Chiappini. Assistente: Luca Nanni.

Arbitri: Sergio Pecoraro e Giovanni Ciaccio.