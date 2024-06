Ultimo sold out a Messina: sul palco un maxi schermo da 600 mq

Cresce l'attesa per il concerto del 28 giugno al "Franco Scoglio". Due ore di musica con grande attenzione all'aspetto visivo

MESSINA – Sono 405.000 biglietti venduti da Ultimo per il suo tour negli stadi del 2024. Un dato che porta a 1.650.000 il numero complessivo di biglietti venduti in carriera. È iniziata così la quarta estate consecutiva da protagonista indiscusso del live italiano per il cantautore romano che a soli 28 anni vanta già 33 concerti negli stadi.

Il concerto previsto il 28 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina è già sold out da diverse settimane. Il tour, prodotto da Vivo Concerti, è già un successo e l’appuntamento di Messina (promosso da Giuseppe Rapisarda Management) è una conferma del grande affetto che i fan siciliani hanno da sempre avuto nei confronti di Ultimo.

Il concerto

Due ore di musica ed emozioni ininterrotte, con una setlist che ha aggiunto agli storici successi del cantautore romano alcune nuove hit tratte dall’album Altrove, uscito lo scorso 17 maggio sotto l’etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe.

Lo show, curato nei minimi dettagli, è pensato per dare valore a ogni singolo segmento, per oltre due ore di musica ed emozioni senza sosta. Su un palco imponente, con oltre 600mq di ledwall a dominare le retrovie e un massiccio impianto luci (più di 500 i corpi illuminanti), suggestivi visual e speciali effetti pirotecnici esaltano l’intensa e ricca scaletta dei suoi intramontabili successi tratti dagli album “Pianeti”, “Peter Pan”, “Colpa delle favole”, “Solo” e “Alba” e tanti altri emozionanti brani.