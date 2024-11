Umberto Giampà, da Reggio ai fumetti con case editrici in Francia e Usa: sarà all’Officina del Sole

Nuovo appuntamento nella sede dell'associazione

MESSINA – Nuovo appuntamento con un fumettista all’Officina del Sole. Sabato 30 novembre l’associazione, nella sede di Via Giacomo Venezian, ospiterà Umberto Giampà, caricaturista e disegnatore nato a Reggio Calabria, con cui si parlerà dell’arte del disegno, di illustrazioni e tanto altro.

Chi è Umberto Giampà

Fumettista e Caricaturista nato a Reggio Calabria. L’arte nel suo complesso e lo stile fumettistico nello specifico lo accompagnano da sempre. Partecipa con diverse illustrazioni e piccole storie su varie riviste, fino alla prima pubblicazione nazionale avvenuta nel 2012 con il volume a fumetti “ROMA – la stirpe di Marte” (Axaleon/Lionscage Edizioni). Partecipa attivamente alle Conventions fumettistiche nazionali realizzando per 12 di esse i Manifesti ufficiali (“Komics Reggio Calabria 2014/2015”, “Nerd Fest” dal 2015 al 2019, “Etnacomics Day Zero 2022”, “Ninfee Games & Co..” 2023/2024, “Sicilia Game Expo” 2024, “Reggio Calabria Comics” 2024); ha lavorato durante gli anni per le case editrici DieGo Publishing, Noise Press, Shockdom Edizioni, Bugs Comics, ZENESCOPE ENTERTAINMENT.

Le sue opere più recenti sono la miniserie di 5 albi “DOCTOR WILDER” per l’editore americano BLACKBOX COMICS (2021) e il volume “MAGES Tome 7 – Soliman” per l’editore francese SOLEIL (2021) tradotto per il mercato italiano da EDITORIALE COSMO nel 2022, mentre di prossima pubblicazione ci sarà una nuova, lunga run di 10 numeri intitolata “DEVIL’S DOMINION” sempre per l’editore americano BLACKBOX COMICS (2024), e il volume “ORCS & GOBELINS Tome 28 – Thu’ul” (SOLEIL – Francia 2024).

Attualmente sta lavorando a nuovi volumi e run fumettistiche per gli editori OXYMORE (Francia) e BLACKBOX (Stati Uniti), che vedranno la luce a partire dalla fine del 2024.

Gestisce negli anni diversi corsi di fumetto, caricatura e inchiostrazione per scuole, associazioni e privati, e lavora come Caricaturista per gli Eventi nella sua città, riscontrando un notevole apprezzamento al mondo del fumetto e del disegno.