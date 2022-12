"Un amore di Natale" colpisce ancora, successo per la serata solidale di Terra di Gesù - Tempostretto

La tradizionale manifestazione promossa dalla Onlus guidata da Francesco Certo

MESSINA – “Un amore di Natale” sesta ediizione. Successo per lo spettacolo di Terra di Gesù Onlus guidata dal cardiologo Francesco Certo. In un Teatro Annibale di Francia gremito, in ogni ordine di posti, un centinaio di artisti, coordinati dal regista Gianni Rizzo, hanno dato vita a uno spettacolo nel segno del Natale solidale.

Il ricavato di “Un amore di Natale” permetterà l’acquisto del mobilio della Casa della Misericordia, pronta al rientro a Camaro Superiore. L’iniziativa è stata realizzata la parrocchia di San Paolino, con parroco padre Giuseppe Lonia.

Gli artisti per Terra di Gesù

Si sono alternati sul palcoscenico Barbara Arcadi che ha cantato “Datele una carezza” e “Nascia a Messina” scritte da Francesco Certo, i Fikissimi che hanno presentato dello stesso autore “Ninna Nanna pi Nostru Signuri”(in anteprima ,e “Avi l’occhi comu lu mari” dello stesso autore, il Coro del Liceo Maurolico,Giada Minissale, e le allieve del My Body House, il giovanissimo pianista Agatino La Valle, la comunità ucraina messinese guidata da padre Giovanni Amante, Mariella Costantino e Michele Careno che hanno recitato “Buon Natale a…”scritto dal cardiologo messinese,la cantante Giulia Tringali, i ragazzi della Meter & Miles,la danzatrice Rosanna Gargano.

La serata è stata condotta dalla giornalista Marina Bottari.

I premi

Nel corso della serata, hanno ricevuto il Premio Medico di carità speciale di carità Fidapa Capo Peloro, Messinaweb.eu, Cesv Messina. Al fianco della Onlus messinese Ammi Messina, AciSjf (Associazione cattolica internazionale a servizio del giovane). Cirs, Adset, Centro di aiuto alla vita “Vittoria Quarenghi”.

