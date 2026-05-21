Un anno di OrtoCentro, Slow Food Messina: “Bilancio positivo”

Il punto sul progetto nato in collaborazione con Fondazione MeSSina è finanziato dalla Regione Siciliana.

MESSINA – Bilancio positivo per il progetto “OrtoCentro”, realizzato da Slow Food Messina in collaborazione con Fondazione MeSSina e finanziato dall’assessorato alle Politiche sociali della Regione Siciliana. A oltre un anno dall’inaugurazione ufficiale, il presidente di Slow Food Messina Nino Mostaccio ha espresso la propria soddisfazione: “Siamo riusciti, con grande sacrificio e grandi difficoltà, ad avviare un processo che speravamo di completare in tempi più rapidi”.

OrtoCentro, dalla fase iniziale allo slancio successivo

“La fase iniziale – prosegue Slow Food Messina – ha messo alla prova il gruppo di lavoro su più fronti. Dalla selezione degli aspiranti agricoltori, molti dei quali lavoratori stranieri impiegati in lavori precari e, a volte, in nero, restii ad abbandonare anche quella magra certezza per un progetto ancora da costruire, alla ricerca di un modello gestionale in grado di garantire la regolarità contrattuale e gli standard di sicurezza. Una volta trovato l’assetto giusto, il progetto ha preso slancio”.

Prodotti già in vendita

I tre imprenditori agricoli coinvolti sono stati Stefano Arrigo, Giancarlo Impalà e Nino Crupi, che hanno messo a disposizione terreni ed esperienza per la formazione dei giovani lavoratori. I contratti di lavoro sono stati integralmente finanziati grazie al sostegno della Regione Siciliana, dell’assessorato al Lavoro, alla Famiglia e alle Politiche Sociali. I prodotti sono già in vendita in diversi esercizi commerciali messinesi. Si tratta di cicoria, cavolo rapa, cavolo nero, cipolle, finocchi, verza e diverse varietà di insalata (canasta, scarola).

Mostaccio: “Il processo può espandersi”

Mostaccio ha spiegato: “Noi siamo un’associazione nata tre anni fa e nel nostro piccolo abbiamo avviato questo processo. Può soltanto espandersi, se c’è un po’ di buona volontà. La domanda può essere infinita se riusciamo a entrare in sintonia con la città e raccontare bene questo progetto”. E parlando di OrtoCentro ha concluso: “Gli orti comunali sono una cosa bellissima, ma si fermano a un certo livello. Il progetto che abbiamo messo in piedi aveva una visione diversa. E stiamo provando a dimostrare che si può fare”.