 Gaggi. Aggredisce e minaccia di morte la compagna, arrestato 35enne

Gaggi. Aggredisce e minaccia di morte la compagna, arrestato 35enne

Redazione

Gaggi. Aggredisce e minaccia di morte la compagna, arrestato 35enne

giovedì 21 Maggio 2026 - 10:29

La donna è riuscita a scappare e chiamare il 112

Nella nottata di ieri, a Gaggi (ME), i carabinieri di Graniti e dell’Aliquota Radiomobile di Taormina hanno arrestato un romeno di 35 anni, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, commessi ai danni della propria compagna e in presenza del figlio minorenne della coppia.

L’arresto è stato eseguito dopo che la vittima aveva chiesto aiuto al numero di emergenza “112”, segnalando che era stata aggredita e minacciata dal convivente, fino al punto da uscire in strada per scappare.

Quando i militari sono giunti sul posto, hanno individuato la donna che – in stato di choc e con evidenti segni di percosse – si era rifugiata tra alcune auto in sosta, tanto che l’hanno tranquillizzata e hanno chiesto l’intervento di personale sanitario per le cure del caso.

Nella circostanza, la vittima ha raccontato ai militari che, poco prima, era stata percossa dal compagno, il quale – nonostante la presenza del loro figlio – le aveva anche strappato una ciocca di capelli e l’aveva minacciata di morte.

A quel punto, i Carabinieri hanno fatto accesso in casa, ove erano presenti il minore e il compagno della donna, il quale – in stato di alterazione – ha minimizzato l’accaduto, tentando di ricondurlo a un normale diverbio scaturito da futili motivi.

Sulla base degli elementi raccolti nell’immediatezza, i militari hanno quindi arrestato l’uomo e l’hanno portato al carcere di Messina Gazzi, in attesa di decisione del giudice.

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