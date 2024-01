Un annullo filatelico per il centenario del Liceo Seguenza

Annullo e cartolina commemorativa saranno disponibili sabato 20 gennaio nell’androne di Palazzo Zanca (redazionale)

(Redazionale) Sarà un annullo postale a celebrare ancora una volta l’anniversario del Liceo Seguenza che festeggia in questo anno scolastico i suoi 100 anni di attività didattica. Il logo creato appositamente per l’occasione si accompagnerà ad una cartolina dedicata a questo particolare compleanno, una cartolina che mostra la storica sede di via S. Agostino così come appariva nei primi anni della sua attività, sede che fu costruita a seguito del Decreto Prefettizio n° 31669 dell’11 Giugno 1935 e che autorizzava l’occupazione permanente dell’area, dando finalmente inizio ai lavori del nuovo progetto redatto dall’ingegnere Vincenzo Salvadore che, rispetto a quello precedente, aveva mutato lo stile architettonico in quello razionalista, in voga in quegli anni.

I lavori di costruzione del Regio Liceo furono ultimati il 26 luglio 1938, nei termini stabiliti di diciotto mesi.

La sede che sarebbe poi stata quella definitiva e successivamente intitolata all’illustre scienziato “Giuseppe Seguenza”, fu inaugurata il 28 ottobre 1938 alla presenza del preside Mancuso e di tutte le autorità cittadine. Un telegramma spedito il 17 maggio 1939 dal Ministero al Genio Civile, annunciava per il giorno successivo la visita dell’Ispettore Superiore Dott. Lo Cascio per il collaudo della struttura.

Oggi l’edificio di via Sant’Agostino è un inconfondibile tassello del cuore storico della città ed ospita parte della popolazione scolastica attuale che da quel 1924 è cresciuta notevolmente, dimostrando il ruolo di primordine che la scuola ricopre nel tessuto educativo del territorio.

L’iniziativa del prossimo sabato, organizzata dal Liceo insieme a Poste Italiane ed in collaborazione con il Circolo Filatelico Peloritano, mira quindi alla costruzione di un prezioso ricordo dell’evento per i messinesi e ad amplificarne l’eco.

Annullo e cartolina commemorativa saranno disponibili presso l’androne di Palazzo Zanca al punto allestito da Poste Italiane per l’occasione sabato 20 Gennaio 2024 a partire dalle ore 10.00, alla presenza del Sindaco Federico Basile e della Dirigente Scolastica Lilia Leonardi, fino alle ore 13.00.

