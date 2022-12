Messina. Un Babbo Natale in corsia per i bambini ricoverati al Policlinico - Tempostretto

L'associazione Solletico ha riproposto il tradizionale evento per portare doni ai piccoli pazienti. Leila Monteleone: "Gioia e allegria per i bambini"

MESSINA – Natale è da sempre la festa in cui la corsa alla solidarietà entra nel vivo. E l’Associazione Solletico anche quest’anno è voluta rimanere al fianco dei bambini ricoverati negli ospedali pediatrici del Policlinico, portando loro risate e giochi. A ridosso del 25 dicembre, lo scorso giovedì, è andato così in scena l’evento “La festa dei regali” in corsia, con un Babbo Natale a far visita ai bambini nel reparto di pediatria del padiglione NI del Policlinico.

Ai piccoli pazienti sono stati donati giochi e altri regali, acquistati grazie collaborazione e al sostegno della Sezione Primavera della Scuola dell’infanzia “Albero Azzurro” di Messina. La presidentessa Leila Monteleone spiega: “Sebbene anche quest’anno, a causa dell’insistere del virus, non possiamo stare a diretto contatto con i nostri piccoli amici, ci impegneremo a portare loro gioia e allegria nel tentativo di ricordare che può bastare davvero poco per creare, per i più piccoli e per tutti noi, la magica atmosfera del Natale”.