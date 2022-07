Un Centro diurno per soggetti autistici a Messina: l'intervento di Cittadinanzattiva e la nota di Basile - Tempostretto

A nome delle associazioni dei familiari di pazienti autistici, si auspica la convocazione della prefetta, mentre il sindaco precisa: "La competenza è dell'Asp ma faremo la nostra parte"

MESSINA – Cittadinanzattiva scrive alla prefetta di Messina, Cosima Di Stani, invitandola a convocare le istituzioni che hanno sottoscritto un accordo per la nascita di un Centro Diurno per pazienti autistici. A nome delle associazioni che rappresentano i familiari dei pazienti, in un documento firmato da Angela Rizzo e Marco Bonanno, si auspica la nascita in tempi brevi del Centro nel complesso Marino/Mortelle del Comune di Messina.

Le associazioni hanno pure chiesto un incontro al neo sindaco Federico Basile, il quale ha tenuto a precisare alcuni aspetti relativi al progetto: “Una volta tornati a Palazzo Zanca abbiamo verificato che non vi è alcun documento ufficiale da sottoscrivere, e che lo stesso verbale della riunione, promossa dall’ingegnere Santoro (commissario straordinario, n.d.r.) a pochi giorni dal voto popolare, è ancora al livello di bozza. Sebbene sia dell’Asp e non del Comune la competenza sul tema, e la titolarità degli interventi da effettuare, non ci sottrarremo comunque al dovere di fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità”.

“Il Centro una necessità per venire incontro alle famiglie”

Secondo le stime delle associazioni, i bambini con diagnosi di disturbo dello spettro autistico in città sono circa 1.500. Scrivono Cittadinanzattiva e le associazioni dei familiari: “Il Centro rappresenta una reale esigenza per le famiglie e i bambini che a oggi non possono usufruire del servizio presso il Centro di Nizza, Barcellona o Naso per mancanza di posti. O per le famiglie che devono, più volte a settimana, sottoporre i bambini, già sofferenti per la loro patologia, a un lungo tragitto in auto o in pullman per raggiungere realtà che distano a molti chilometri dal Comune di Messina”.

Le associazioni fanno rifermento a un incontro del 7 giugno in cui “il commissario straordinario del Comune di Messina, Leornardo Santoro, sollecitato dal presidente Placido Bramanti (oggi esperto scientifico dell’Associazione “Bambini Speciali”, n.d.r.) della VII Commissione consiliare Servizi sociali, ci ha ascoltati (Angela Rizzo e Marco Bonanno, n.d.r) insieme all’ ex garante dell’infanzia (Angelo Fabio Costantino, n.d.r). In quell’occasione, il commissario ha convocato presso il Comune l’Asp di Messina, l’Ircss Neurolesi e noi associazioni con l’obiettivo di stipulare un accordo per la nascita del primo Centro diurno per bambini autistici nel Comune di Messina, viste le numerose criticità”.

“La prefetta convochi le parti interessate: dobbiamo dare risposte a familiari e pazienti autistici”

Ora Rizzo e Bonanno, rispettivamente per Cittadinanzattiva e le associazioni dei familiari, chiedono che sia la prefetta a convocare tutte le parti interessate per procedere con l’avvio del Centro e lamentano una mancata risposta da parte del sindaco.

La nota del sindaco Basile: “La competenza sul tema è dell’Asp ma il Comune farà la sua parte”

Sull’argomento, compresa una polemica che è esplosa sui social, interviene il sindaco di Messina: “Al fine di evitare ulteriori speculazioni politiche su un tema delicato e importante come quello della realizzazione di un Centro diurno per bambini autistici, credo sia opportuno fare chiarezza sullo stato dell’arte. Nell’ultima settimana della recente campagna elettorale – precisa Federico Basile – avevamo già evidenziato l’approssimazione con cui era stato dato per risolto un problema che era ed è ancora fermo al livello delle buone intenzioni. Una volta tornati a Palazzo Zanca abbiamo, infatti, verificato che non vi è alcun documento ufficiale da sottoscrivere, e che lo stesso verbale della riunione promossa dall’ingegnere Santoro a pochi giorni dal voto popolare è ancora al livello di bozza”.

“Sebbene sia dell’Asp e non del Comune – spiega il sindaco – la competenza sul tema e la titolarità degli interventi da effettuare, non ci sottrarremo comunque al dovere di fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità. Ci dispiacerebbe molto, però, scoprire che le famiglie dei bambini autistici siano state utilizzate da qualche nostro avversario politico. Al tempo stesso non permetteremo che qualche personaggio stravolga la verità dei fatti, cercando di attribuirci responsabilità che non abbiamo”.

