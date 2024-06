Un Centro estivo gratuito a Villa Dante

Avviso pubblico di Messina Social City. Ecco come fare domanda per minori dai 4 ai 17 anni

MESSINA – Laboratori ricreativi ed educativi, motoria di base, visite guidate, escursioni, attività balneare, eventi dal lunedì al venerdì, dall’1 luglio al 31 agosto, dalle 8 alle 13. Ecco il Centro estivo “Emoziona – Me” a Villa Dante. Di fatto. un grest gratuito. Lo comunica Messina Social City, con un avviso pubblico rivolto alle famiglie con minori dai 4 ai 17 anni. Occorre avere la residenza nel Comune di Messina e le domande saranno accolte “compatibilmente con la capienza prevista dal Centro in termini di disponibilità dei posti”. Sono 400 i posti disponibili, 120 riservati a minori con disabilità.

Le domande dal 14 al 20 giugno

Le domande di iscrizione potranno essere presentate esclusvamente on line dalle ore 00:00 del

14.06.2024 alle ore 23:59 del 20.06.2024.

Per accedere alla piattaforma on line sarà necessario essere in possesso delle credenziali Spid (Sistema

Pubblico di Identità Digitale), o Cie (Carta di Identità Elettronica).

Risulta particolarmente importante che l’iniziativa sia promossa dalle istituzioni e permetta, almeno a una parte di persone, di risolvere il problema delle attività estive di bambini e ragazzi, senza gravare economicamente sulle famiglie.









