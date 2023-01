Un coriaceo Team Scaletta esce sconfitto a Lamezia - Tempostretto

La formazione messinese, allenata da coach Cernuto, sconfitta sul campo della terza forza del girone D di serie A2 di calcio a 5 femminile

LAMEZIA TERME – È un Team Scaletta battagliero quello sceso in campo nella prima giornata di ritorno a Lamezia contro la Royal Team, terza forza del campionato e prima come rendimento casalingo con 5 vittorie ed 1 pareggio. “La sconfitta dell’andata brucia ancora” aveva dichiarato Julia Ferreira e la prestazione sontuosa della brasiliana non si è fatta attendere, goal ad aprire le marcature e poi assist per il secondo e terzo goal con cui si è chiusa la prima frazione.

Nella ripresa palla rubata e pallonetto da centrocampo del capitano messinese Elisa Segreto a riaprire i giochi ma ancora Ferreira scarica un sinistro di rara potenza e precisione che ristabilisce le tre reti di vantaggio per le padrone di casa. Ancora reazione Scaletta con Musumeci, abile e arcigna a vincere un rimpallo e depositare a porta vuota. Sgarbi per la Iana con quest’ultima che deposita la rete del 5-1.

Acuto finale sempre di Ferreira che scarta tutta la retroguardia ospite e suggella la propria prestazione offrendo a Sgarbi il più facile dei goal che chiudono il match sul 6-1, doppietta per la numero 17 e terzo assist per Ferreira che chiude la sua partita entrando a referto in ben cinque reti su sei realizzate dalle sue. Adesso il Team Scaletta tornerà a giocare in casa contro un altro avversario ostico, la Nox Molfetta che all’andata si è imposta con un pesantissimo 8-0.

Royal Team Lamezia – Team Scaletta 6-2

Team Scaletta ordinato in campo che regge bene i colpi della Royal Team Lamezia che comanda le operazioni. La prima a provarci è Sgarbi su appoggio di Ferreira, vola Arrigo a deviare in angolo. Ancora Ferreira che resiste alla pressione di Marchetta ma il suo mancino e ancora una volta deviato in corner da Arrigo. A metà del primo tempo il Lamezia passa, errore della retroguardia dello Scaletta che lascia lì un pallone in uscita, ne approfitta Sorrentino, passaggio per Sgarbi che cede la sfera a Ferreira che insacca a porta vuota. Risposta Scaletta con De Gaetano che recupera palla, si invola e calcia un bellissimo destro che si spegne sul palo a Milani battuta. Ci prova da fuori il Lamezia con Laiana, sempre presente Arrigo a deviare ma quando non ci arriva l’estremo ospite, ci pensa il palo a salvare lo Scaletta su conclusione da fuori di Ferreira. Altre errore in uscita che costa caro al Team Scaletta, appoggio di Marguccio intercettato da Ferreira, assist per Aliotta e 2-0 Lamezia. Sempre Ferreira davvero scatenata, stavolta ruba palla a Musumeci e assist vincente che permette a Laiana di appoggiare in rete a porta sguarnita.

Seconda frazione che si apre inaspettatamente con il goal del Team Scaletta, anticipo secco di Segreto che all’altezza del cerchio di centrocampo carica il destro che si infila beffardamente alle spalle di Milani fuori dai pali. Laiana per Sgarbi che ha tutta lo spazio per scarica il piattone che termina di poco a lato. Team Scaletta che tenta la sortita giusta per riaprire definitivamente i giochi, ci prova Musumeci ma il destro è una telefonata per Milani. Laiana per Aliotta, triangolo lungo che si chiude ma è il palo stavolta a dire di no al pivot di casa. Partita viva adesso con entrambe le squadre che si fronteggiano alla pari senza però trovare il colpo del ko o la giocata che riapre il match. Entra in scena allora il talento immenso di Julia Ferreira, chiede ed ottiene lo scambio a dalla distanza trova un sinistro di rara potenza e precisione impossibile da fermare. Sembrerebbe la rete che chiude i giochi invece ancora reazione con Scaletta con Musumeci che lotta, vince un rimpallo e deposita alle spalle di Milani a porta vuota. Colpo del ko che arriva poco dopo quando una brutta botta al naso costringe Martina De Gaetano ad abbandonare il match per infortunio e produzione offensiva del Team Scaletta che va via via spegnendosi. Esce anche Segreto sempre per infortunio e la Royal Team ne approfitta due volte con Sgarbi, prima servita da Laiana e poi da Ferreira per il definitivo 6-2.

