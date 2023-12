Un evento climatico estremo ha provocato il brusco aumento del livello dei mari - Tempostretto

Tra giugno 2014 e maggio 2016, il livello medio del mare a livello globale si è alzato di oltre 15 millimetri

Tra giugno 2014 e maggio 2016, il livello medio del mare si è alzato di ben 15 millimetri, ovvero 0,6 pollici. Potrebbe non sembrare molto, dopo tutto questa lunghezza non è molto più grande della dimensione di un’unghia, ma in relazione alle tendenze a lungo termine, questo è stato un salto spaventoso che ha sorpreso gli esperti.

Secondo i dati satellitari della Nasa, dal 1993 il livello medio globale del mare è aumentato di oltre 9 centimetri, circa 3,5 pollici. Da ciò, stimando il tasso annuale di innalzamento degli oceani, gli scienziati si aspettavano che il livello medio del mare sarebbe aumentato di circa 8 millimetri tra il 2014 e il 2016, ma l’aumento registrato del livello globale del mare è stato quasi il doppio di quanto previsto.

Dopo anni di speculazioni su questo improvviso innalzamento degli oceani globali, un nuovo studio condotto da un’équipe del Physical and Space Oceanography Laboratory dell’Università di Brest, in Francia, ha rivelato i probabili eventi climatici responsabili di questo insolito innalzamento e uno di questi è un modello molto noto: l’Oscillazione El NIño-Southern (ENOS).

Sea wave close up, low angle view, sunrsie shot.

Gli effetti del Nino sui mari globali

Secondo la ricerca pubblicata su Geophysical Research Letters, oltre all’evidente tendenza lineare di un aumento del livello medio del mare di circa 4 mm all’anno per il periodo dal 2006 al 2016, esiste una grande variabilità inter-annuale incorporata nella serie, e questa variabilità è direttamente associata agli eventi El Niño e La Niña.

Secondo il nuovo studio, la siccità sull’Amazzonia dovuta a El Niño – la fase positiva di El Niño – Southern Oscillation (ENOS) – potrebbe essere associata a un innalzamento globale del livello del mare.

Gli autori hanno rilevato nei dati globali una riduzione di 5 mm del livello medio del mare durante l’evento La Niña da marzo 2010 a maggio 2011, mentre l’aumento di 15 mm tra giugno 2014 e maggio 2016 si è verificato in concomitanza con due successivi eventi El Niño, uno dei quali, il 2015/2016, è stato il più intenso mai registrato.

Nello studio, gli autori spiegano che sono due i fattori principali che guidano l’aumento del livello globale del mare: l’espansione termica associata al riscaldamento globale degli oceani (nota come livello termosterico medio globale) e l’aumento della massa oceanica globale (nota come livello baristatico). Quest’ultimo aumenta in risposta allo scioglimento delle masse di ghiaccio continentali (Groenlandia e Antartide), dei ghiacciai montani e dei cambiamenti nello stoccaggio dell’acqua terrestre.

Ma quanto ha influito ciascuno di questi fattori sull’aumento registrato tra il 2014 e il 2016?

I risultati della ricerca indicano che nel periodo in questione, sorprendentemente, il contributo barista, cioè l’aumento della massa oceanica, ha avuto un contributo molto significativo di 12 mm all’aumento del livello del mare, che corrisponde all’80% del totale registrato. Il restante 20% (3 mm) sarebbe associato all’espansione termica dovuta al riscaldamento degli oceani.

Ma cosa c’è dietro questo aumento della massa oceanica globale? Per rispondere a questa domanda, i ricercatori hanno analizzato i dati satellitari, i dati oceanici e anche i dati di stoccaggio dell’acqua sulla terraferma, come quelli provenienti da grandi bacini fluviali come il bacino amazzonico. Grazie a questi dati, hanno scoperto che gran parte del contributo (circa il 52%) proviene dal Sud America, in particolare dal Rio delle Amazzoni.

Questi eventi insoliti di El Niño hanno influenzato i modelli di precipitazione in tutto il mondo, diminuendo l’accumulo di acqua terrestre nel bacino amazzonico e portando quindi a un aumento della massa oceanica media globale (Llovel et al., 2023).

Durante gli eventi di El Niño, la cellula di circolazione tropicale sul Pacifico viene alterata, in modo tale che la pioggia cada maggiormente sull’Oceano Pacifico tropicale centrale e orientale e meno sull’Amazzonia – come l’attuale situazione di siccità che stiamo vivendo a causa di El NIño. Questo eccesso di precipitazioni sul Pacifico e il deficit sul bacino amazzonico, che ha trattenuto meno acqua del normale, ha portato all’aumento della massa globale degli oceani, a cui ha contribuito anche lo scioglimento dei ghiacci ai poli nello stesso periodo.