Un milione di euro dal ministero (fondi Pnrr) per le case popolari di Furci - Tempostretto

Il termine per la presentazione delle buste è fissato alle 12 del prossimo 20 febbraio

FURCI SICULO – La partecipazione al bando “Sicuro, verde e sociale” ha fruttato al Comune di Furci Siculo un finanziamento di 1 milione e 277mila euro per il recupero e la manutenzione straordinaria degli alloggi popolari di via dei Cipressi. Si tratta di fondi concessi dal ministero delle Infrastrutture nell’ambito del Fondo complementare del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il termine per la presentazione delle buste è fissato alle 12 del prossimo 20 febbraio.

“Stiamo cercando di riqualificare tutti gli immobili comunali – spiega il sindaco, Matteo Francilia – e tra questi figurano gli alloggi di edilizia popolare di Via dei Cipressi (oggi via Popolare). Oltre agli interventi di adeguamento strutturale e di efficientamento energetico – aggiunge il primo cittadino – è prevista la riqualificazione delle aree esterne con la realizzazione di un collegamento stabile tra piazza S. Antonio e le aree esterne delle case oggetto dell’intervento.

“AL LAVORO PER NUOVI FINANZIAMENTI”

Siamo già al lavoro – conclude Francilia – per cercare di intercettare nuovi finanziamenti al fine di intervenire su tutti gli edifici di edilizia popolare di proprietà del Comune”. Il progetto ammesso a finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile fa riferimento a lavori sul corpo A dell’edificio di via dei Cipressi. L’intervento riguarderà complessivamente sei alloggi: 905mila e 590 euro per lavori e 372mila quali somme a disposizione dell’Amministrazione. L’importo a base di gara è pari ad 867mila e 590 euro. Per sapere qual è l’offerta più vantaggiosa che verrà fuori dalla procedura aperta, si dovrà attendere sino al 21 febbraio, data in cui avrà luogo l’apertura delle buste. Che dovranno essere presentate entro le 12 del 20 febbraio, data di proroga ad una precedente scadenza che era stata fissata per lo scorso 28 gennaio.