Un paese in cucina, il programma della 3 giorni di pasta...stellata e contadina - Tempostretto

L'evento a Galati Mamertino, tra chef stellati e piatti tradizionali dei Nebrodi

GALATI MAMERTINO – Si apre stasera “Un paese in cucina”, la tre giorni di eventi costruiti intorno al cibo e le eccellenze del territorio, organizzata dal Comune grazie al finanziamento dell’assessorato regionale all’Agricoltura. Per tre sere, dalle 18 circa, in piazza San Giacomo e dintorni si susseguiranno dibattiti, show cooking, degustazioni, visite guidate e performance, con al centro il tema della pasta, uno dei prodotti centrali della cucina galatese ormai famosa ovunque grazie ai tanti ristoranti del centro montano e gli ancora più numerosi ristoratori che si sono affermati ovunque nel mondo.

Tanti di loro tornano a Galati proprio per dare vita all’evento, mostrando i loro piatti più famosi e offrendoli gratuitamente ai visitatori. Ad esibirsi e guidare chi vorrà nella preparazione dei patti a base di pasta e pane, negli stand di piazza San Giacomo, ci saranno anche le massaie galatesi, custodi delle preparazioni più gustose e tradizionali.

Per i dettagli Leggi qui il programma di UN PAESE IN CUCINA