“Un ponte di feluche a Torre Faro contro la grande opera” LE ADESIONI

Nuova iniziativa no ponte domani a Messina. Quasi una "risposta" alla feluca con bandiere leghiste che ha accolto Salvini

MESSINA – Il ponte sullo Stretto rimane al centro del dibattito e delle iniziative. Lunedì 11 agosto alcune feluche esporranno a Torre Faro la bandiera No Ponte per “esprimere la loro opinione riguardo al progetto. Saranno unite da questa intenzione barche di entrambe le sponde dello Stretto di Messina”. fanno sapere gli organizzatori. Ed è anche una “risposta” alla feluca con bandiere leghiste che ha accolto il ministro Salvini nei giorni scorsi.

E ancora: “Le associazioni che intendono stringersi attorno al comparto di imprenditori impegnati nella tradizionale pesca del pescespada, e coloro che ritengono l’opera inutile, anacronistica per le

esigenze di trasporto, o dannosa per il territorio e le associazioni che sostengono l’niziativa, si raduneranno domani a Torre Faro in via Glauco (circuito) alle ore 17″.

Saranno sul posto:

Unione degli Universitari di Messina, Universitari no ponte,

Rete degli studenti Medi Messina, WWF Italia, Partito Democratico Messina,

Comitato No Ponte Capo Peloro, Messina Bene Comune,

Circolo Arci Thomas Sankara, Rifondazione Comunista Messina,

Casa del Popolo Messina, CGIL Messina, Filt CGIL Messina, ORSA Navigazione,

Europa Verde, Movimento 5 Stelle, Invece del Ponte, Sinistra italiana,

Assemblea No Ponte, Messina Bene Comune,

ANPI Aldo Natoli, ANPI provinciale Mimmo Trapani,

Mediterranea Saving Humans-Edt Messina, Più Europa, Diritti in Movimento,

Legambiente Messina, Associazione Mediterranea per la Natura (MAN),

UISP Messina, Giovani No Ponte, Zero Waste Sicilia

