Feluca “leghista”, “solo un gesto di saluto a Salvini”

Mentre oggi si svolge un'iniziativa no ponte, con al centro sempre le feluche, il partito così risponde alle critiche: "Siamo in democrazia, liberissimi di dissentire"

MESSINA – “Negli ultimi giorni, alcune voci – e qualche tastiera particolarmente ispirata – si sono indignate per la presenza di bandiere della Lega issate su una feluca nello Stretto di Messina. Pare che il solo vederle abbia “ferito la comunità dei pescatori” e urtato la sensibilità di chi pensa che la politica si debba fare solo con il proprio colore preferito. Cari amici, la realtà è molto più semplice (e meno drammatica): si trattava di un gesto di saluto e accoglienza verso il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Un’iniziativa spontanea, festosa, rispettosa delle tradizioni e, soprattutto, legittima”. Così la Lega risponde alle critiche. E oggi, alle 17, invece, sul versante contrario alla grande opera, si svolge l’iniziativa “Un ponte di feluche“. Quasi una “risposta” alla feluca “leghista”.

“Noi della Lega abbiamo difeso le dieci feluche messinesi a livello regionale”

Ma torniamo alla replica del partito di Salvini: “La Lega ha già dimostrato il suo impegno concreto a favore delle feluche messinesi: ricordiamo infatti che l’anno scorso, su richiesta del senatore Nino Germanà, supportato dalla consigliera comunale Amalia Centofanti e dal vicepresidente del VI Municipalità Salvatore Scandurra, si è tenuto un vertice all’assessorato regionale all’Agricoltura e Pesca per tutelare il futuro delle dieci feluche messinesi (nellla foto in basso un incontro, n.d.r.). Difendiamo un principio semplice: in democrazia, ciascuno è libero di esprimere le proprie idee – anche con una bandiera – senza per questo offendere nessuno. Allo stesso modo, chi non gradisce è liberissimo di voltare lo sguardo e continuare la giornata senza indignazioni forzate”.

E ancora: “Purtroppo, in certi ambienti politici, la libertà di opinione sembra essere un concetto valido solo quando a parlare è “il loro” megafono. A noi questa visione ristretta non interessa: preferiamo una società dove si possa discutere, dissentire e… perfino sorridere. Nessun attacco ai pescatori, che stimiamo e sosteniamo da sempre, ma solo un momento di festa e partecipazione. Le feluche continueranno a solcare lo Stretto, e noi continueremo a credere in un pluralismo vero, senza censure preventive. Quindi, cari indignati di professione: rilassatevi, il mare è grande abbastanza per accogliere tutte le bandiere. E se proprio non vi piacciono, prendetevi un caffè e godetevi il panorama”.

