Un sorriso oltre la cura: l’associazione D’Agostino Onlus e il benessere dei pazienti oncologici INTERVISTA

TAORMINA. Navetta del sorriso, laboratori di trucco e donazione di parrucche. Il chirurgo dell'Ospedale "S. Vincenzo" Mario D'Agostino: "Il benessere del paziente onclogico non si limita alla guarigione fisica"

ASCOLTA L’INTERVISTA AL CHIRURGO MARIO D’AGOSTINO

di Carmelo Caspanello

TAORMINA (In allegato il podcast con l’intervista integrale al chirurgo Mario D’Agostino) – Un faro di speranza per i pazienti oncologici dell’ospedale S. Vincenzo di Taormina, grazie all’impegno dell’associazione Salus Carmelantonio D’Agostino Onlus. L’organizzazione no profit si dedica a trasformare il percorso di cura in un viaggio umanizzato, dove il sorriso e il benessere psicologico e sociale dei pazienti sono al centro di ogni attività.

La navetta del sorriso: viaggiare senza… pesi

Il servizio “Navetta del sorriso” incarna perfettamente la missione dell’associazione: offrire un trasporto gratuito e confortevole ai pazienti oncologici, alleviando il peso degli spostamenti verso l’ospedale. Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza delle difficoltà logistiche e dello stress che gli spostamenti possono generare, soprattutto in un momento di vulnerabilità come quello della malattia. Mario D’Agostino, medico chirurgo all’Ospedale “S. Vincenzo” di Taormina e membro dell’associazione, si sofferma sull’importanza di un approccio olistico alla cura: “La guarigione fisica è solo una parte del processo. La nostra missione – spiega – è assicurare che i pazienti si sentano bene in ogni aspetto della loro vita, affrontando la malattia con resilienza e ottimismo”.

Bellezza e supporto: strumenti contro la malattia

L’associazione estende il suo sostegno ben oltre il trasporto, con iniziative come la donazione di parrucche e laboratori di trucco gratuiti, guidati da parrucchieri volontari. Queste attività sono fondamentali per rafforzare l’autostima dei pazienti, specialmente delle donne, durante e dopo i trattamenti oncologici. La collaborazione tra medici, infermieri e volontari crea una rete di supporto che va al di là la cura medica, toccando la sfera umana e psicologica. L’associazione D’Agostino Onlus è un esempio luminoso di come l’attenzione al benessere psicosociale possa migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti oncologici. L’approccio olistico, totale, adottato dall’associazione D’Agostino Onlus è un modello di cura innovativo e compassionevole, che merita di essere replicato. In un mondo dove la malattia spesso riduce l’individuo a un insieme di sintomi, l’associazione taorminese ci ricorda che ogni persona è molto di più: un universo di emozioni, speranze e sogni che meritano di essere curati con la stessa attenzione dedicata alla salute fisica.