Un uomo è bloccato in un dirupo, in azione i vigili del fuoco di Messina - Tempostretto

In corso l'intervento a Molino. L'equipaggio del "Drago 146" di Catania si è alzato in volo

MESSINA – Un uomo è bloccato in un dirupo a Molino. Una squadra dei vigili del fuoco di Messina sta agendo per il recupero con un elicottero e un aereo soccorritori. Sta convergendo pure un elicottero con personale aereosoccorritore dei vigili del fuoco di Catania.

Altre informazioni giungono dai Vdf di Catania: “Poco dopo le ore 9, il reparto Volo è stato allertato dal Comando provinciale Vvf di Messina. L’equipaggio del Drago 146 si è alzato in volo per il recupero di una persona caduta in un burrone”.

L’aggiornamento: l’uomo, 81 anni, è morto e il cadavere è stato recuperato.

